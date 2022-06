Tekfen Filarmoni'nin Efes Antik Kent şöleni

13 Haziran 2022 Pazartesi, 04:00

1992 yılında kurulan Tekfen Filarmoni Orkestrası bu yıl 30’uncu yaşını kutluyor. Tabii kurulduğu zaman ismi Filarmoni Orkestrası değil, Karadeniz Oda Orkestrası’ydı. Tekfen Holding’in kurucu ortaklarından Ali Nihat Gökyiğit, Şef Saim Akçal’ın önerisiyle Karadeniz Ekonomik İşbirliği Örgütü’ne kültürel bir boyut kazandırmak amacıyla Karadeniz’e kıyısı olan ülkelerin müzisyenlerinden bir orkestra kurulmasına karar verdi. Orkestra, önce Karadeniz, sonra Hazar daha sonra da Doğu Akdeniz’in 23 ülkesinden gelen müzisyenleri ve bağlama, kaval, kemençe, tulum, salamuri, kılkobuz, komuz, dombra, çang, bandura, buzuki gibi yöresel çalgıları ve hatta onlar için yazılmış eserleri de içine aldı. Yani Üç Deniz’in Sesi’ni yansıtan Tekfen Filarmoni Orkestrası çoksesli klasik müziği Doğu’nun sesiyle sentezlemek gibi bir misyon edindi o günlerde. Aradan 25 yıl geçti, Saim Akçal emekli oldu, 2017’de daimi şef ve sanat yönetmenliği görevlerini 1988 doğumlu gencecik bir Özbek şef, Aziz Shohakimov üstlendi. Görevi aldığı yıl henuz 29 yaşındaydı. Tekfen Vakfı Genel Müdürü Dori Kiss Kalafat orkestranın almış olduğu yol için, “artık son derece iyi eğitim almış genç Türk müzisyenlere orkestramızda daha çok yer veriyoruz, seçmeler düzenliyoruz ve hem Türkiye’nin yeteneklerine sahip çıkıyor hem de orkestramıza taze kan ve enerji katıyoruz” diyor.

50 YIL

Tekfen Filarmoni Orkestrası 30. yılında ardarda doğumgünü kutlamaları yapıyor. Önce İKSV’nin (İstanbul Kültür Sanat Vakfı) Müzik Festivali 50. yılı açılış konserini AKM’de yaptı, 9 Haziran Perşembe gecesi de muhteşem Efes antik kenti Celsus Kütüphanesi’nde 35. İzmir Sanat ve Eğitim Vakfı programı çerçevesinde unutulmayacak bir gece yaşattı. Celsus Kütüphanesi M.S 1. yüzyılda Roma İmparatorluğu Senato üyesi ve Efes Valisi adına yapılan, zamanında 12 bin parşomeni barındıran bir halk kütüphanesi idi. Kütüphanenin ışıklandırılmış üç çift kolonu, Korint başlıkları, nişleri ve heykelleri altında Tekfen Filarmoni’nin müziğini dinlemek gerçekten başka bir evrene yolculuk gibiydi.

Orkestra AKM’deki programı Celsus Kütüphanesi’nde de çaldı. Önce Ferit Tüzün’ün Nasreddin Hoca’sı ile başladı. Sonra Çaykovski’nin 1 No’lu piyano konçertosu ve ardından da Bernstein’in Batı Yakası Hikayesi... AKM’de müzik festivali açılış konserinde solist ünlü piyanist Kirill Gerstein idi, Celcus Kütüphanesi’nde ise Türk klasik müzik izleyicilerinin kalbini fethetmiş gencecik, incecik ancak piyanonun tuşlarına bastıkça büyüyen, Efes’in gökyüzüne kadar yükselen Can Çakmur... Can Çakmur 1997 doğumlu bir harika çocuk. 30 yaş altı yeteneklere açık 2018 Hamamatsu Piyano Yarışması birincisi, Oda Müziği Ödülü sahibi, 2017 yılı İskoçya Uluslararası Piyano Yarışması galibi ve daha birçok uluslararası ödül ve övgü sahibi, BIS Records için albüm kayıtları olan henüz 26 yaşında bir piyanistimiz. Konserde Can Çakmur’un annesi, babası, dedesi İzmir’in eski belediye başkanlarından Yüksel Çakmur ve babaannesi de ön sıralardaydı. Can Çakmur ayakta alkışlarla bis için çağırıldığında babaannesi gözyaşlarını tutamıyordu. Bir başka şef Gürer Aykal ise yine en ön sırada yüzünde konser boyunca taşıdığı gülümseme ile orkestrayı, şefi ve solisti adeta onaylayan bir hocaydı. Tekfen Orkestrası’nın daimi şef ve sanat direktörü Aziz Shokhakimov ve Efes antik kenti Celsus Kütüphanesi’ndeki konserin piyanisti Can Çakmur’un yetenekleri, gençlikleri ve dinamizmi tüm konsere yansıdı.