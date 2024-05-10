The Bear'ın dönüş tarihi belli oldu!

Emmy ödüllü FX dizisi The Bear'ın 3. sezonunun yayın tarihi başrol oyuncusu Jeremy Allen White tarafından duyuruldu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 10.05.2024 - 20:39
The Bear'ın dönüş tarihi belli oldu!
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Christopher Storer tarafından yaratılan ve FX'in 2024'te geri dönmesi planlanan "The Bear", üçüncü sezonuyla Hulu'da izleyicilerle buluşmaya hazırlanıyor.

Üçüncü sezonun prodüksiyon ve çekim aşamasında olduğu biliniyor. Başrol oyuncusu Ayo Edebiri'nin yönetmenlik yapacağı açıklandı ve diziye kendi bakış açısını getireceği ifade edildi.

Chicago merkezli dizi, çekimlerine Windy City'de devam ediyor, bu da dramatik gerçekçiliğe katkı sağlıyor.

Ana kadroda Jeremy Allen White'ın yanı sıra Ayo Edebiri, Ebon Moss-Bachrach, Lionel Boyce, Liza Colón-Zayas, Abby Elliott, Matty Matheson ve Edwin Lee Gibson gibi isimler yer alacak. Ayrıca Oliver Platt'ın da geri dönmesi muhtemel görünüyor.

Üçüncü sezonun prömiyer tarihi olarak Haziran 2024, Hulu'da belirlendi. Jeremy Allen White, dizinin resmi prömiyer tarihini Instagram'da duyurdu ve tanıtım videosunu paylaştı.

Henüz resmi bir fragman yayınlanmasa da, dizinin prömiyer tarihini doğrulayan bir tanıtım videosu bulunuyor. Bu videoda, Carmy'nin mutfakta yer aldığı görüntüler yer alıyor ve izleyicilere üçüncü sezon için heyecan verici bir bakış sunuyor.



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