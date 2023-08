Yayınlanma: 08.08.2023 - 13:44

Güncelleme: 08.08.2023 - 13:44

John Gosling, geçtiğimiz günlerde yaşamını yitirdi. The Kinks grubunun üyelerinden olan John Gosling'in kim olduğu merak ediliyor. Peki, The Kinks grubunun klavyecisi John Gosling kim, nereli? John Gosling neden öldü?



JOHN GOSLING KİM?

John Gosling Paignton, Devon'da 1948 yılının şubat ayında doğdu. İngiliz klavyeci, piyanist ve vokalist olan John Gosling 1970-1978 yılları arasında rock grubu The Kinks'in üyesi olarak tanındı ve daha sonra eski üyelerden oluşan bir yan grup olan The Kast Off Kinks'in üyesi oldu.

Gosling, grubun "Lola" şarkısının başarılı bir seçmesinin ardından 1970 yılında The Kinks'e katıldı. 1978'de Gordon Edwards'ın yerine geçti.

Gruptan ayrıldıktan sonra kısa bir süre Kink üyesi Andy Pyle ile Network adlı bir grupta çaldı. Daha sonra Berkhamsted'de bir müzik dükkânı açtı, ardından müzik öğretmeni oldu. Gosling 1994 yılında eski grup üyeleri Mick Avory, Jim Rodford ve John Dalton ile birlikte The Kast Off Kinks'i kurdu. 2008 yılında emekli oldu.

JOHN GOSLING ÖLDÜ MÜ?

The Kinks, müzisyenin ölümünü sosyal medya sayfalarında yayımladıkları bir açıklamayla duyurdu: "John Gosling'in vefat haberini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. John'un eşine ve ailesine başsağlığı dileklerimizi iletiyoruz."

Vokalist Ray Davies arkadaşı ve eski grup arkadaşını saygıyla andı ve şunları söyledi: "Eşi Theresa ve ailesine başsağlığı diliyoruz. Huzur içinde yat sevgili John."

Grubun baş gitaristi Dave Davies de başsağlığı dileyerek şunları söyledi: "John Gosling'in ölümü beni dehşete düşürdü ve derinden üzdü." ve ekledi:

"Bizimle birlikte olduğu süre boyunca Kinks'in müziğine önemli katkılarda bulunan bir arkadaşımızdı. Eşine ve ailesine en derin taziyelerimi sunuyorum. Ona duyduğum derin sevgi ve şefkati daima kalbimde taşıyacağım. Harika bir müzisyen ve harika bir adam."

The Kinks'in davulcusu Mick Avory ise şunları söyledi: "Bugün sevgili bir arkadaşımızı ve meslektaşımızı kaybettik, harika bir müzisyendi ve harika bir mizah anlayışı vardı... bu da onu grubun popüler bir üyesi yaptı, bizden mutlu anılarla ayrılıyor. Tanrı onu korusun..."

Gosling'in grup için seçmeleri, İngiltere single listesinde 2 numaraya kadar yükselen Lola'nın kayıt seansıydı.

Müzisyen, Amerikan Müzisyenler Federasyonu'nun Kinks'in ABD'de dört yıl boyunca sahne almasını yasaklamasına neden olan ABD turnesinden beş yıl sonra gruba katıldı. Ian Gibbons 1979'da gruba katılmadan önce Gordon Edwards klavyede Gosling'den görevi devraldı.

1994 yılında Gosling, eski grup üyeleri Avory, Jim Rodford ve John Dalton ile birlikte Kast Off Kinks grubunun kurucu üyesi oldu. Gosling 2008'de emekli olana kadar grupta kaldı.

The Kinks, Birleşik Krallık'ta 1 numara olan üç single ile liste başarısı elde etti: You Really Got Me, Sunny Afternoon ve Tired of Waiting for You.