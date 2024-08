Avengers serisinin yıldızı yeni filminde Timothée Chalamet ile birlikte rol alacak!

Yayınlanma: 29.08.2024 - 16:33

Gwyneth Paltrow beyaz perdeye geri dönüyor. Oscar ödüllü oyuncu Paltrow, Josh Safdie'nin yeni ping pong temalı filmi "Marty Supreme"de Timothée Chalamet ile birlikte rol alacak. Bu proje, Paltrow'un 2019 yapımı "Avengers: Endgame"den bu yana ekranda görüneceği ilk rol olacak.

Paltrow'un filmdeki rolü hakkında henüz ayrıntılı bir bilgi verilmedi.

"Marty Supreme"in konusu şimdilik gizli tutulsa da, yapımcı stüdyo A24, Variety'nin Temmuz ayında projeyi duyurmasının hemen ardından "çok yakında" ifadesiyle bir masa tenisi topu görseli paylaşarak filmin çıkışını duyurmuştu.

Paltrow, 1990'lardan bu yana hem eleştirmenler hem de izleyiciler tarafından beğenilen ve ticari açıdan başarılı birçok filmde rol aldı. "Iron Man" ve "Avengers" serilerinde Robert Downey Jr. ile birlikte oynadıktan sonra beyaz perdeden bir süre uzak kalmıştı. "Shakespeare in Love" ile kazandığı Akademi Ödülü'nün yanı sıra, "Sliding Doors", "Emma", "Se7en", "The Talented Mr. Ripley", "Proof" ve "The Royal Tenenbaums" gibi filmlerle tanınan Paltrow, son yıllarda ise zamanının çoğunu 2008 yılında kurduğu markasına ayırmıştı.