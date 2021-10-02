‘Tomris’ oyunu ilk kez izleyiciyle buluşuyor
“Tomris” oyunu, 4 Ekim Pazartesi saat 20.30’da Trump Sahne’de ilk kez izleyiciyle buluşuyor.
Akıl hastanesindeki bir kadının kendini Tomris Uyar’da aramasını konu edinen “Tomris” oyunu, 4 Ekim Pazartesi saat 20.30’da Trump Sahne’de ilk kez izleyiciyle buluşuyor. Janset Paçal, oyunda “Tomris” karakterine hayat verecek. Oyunda, kendini Tomris Uyar zanneden akıl hastanesindeki bir kadının iç konuşmaları, “Sen Tomris değilsin!” diyen dış sesin uyarısıyla “Ben kimim” sorusuna dönüşüyor. Kendini arayan zeki ama bipolar bozukluğu olan bir kadının; ilişki, aşk, evlilik kavramları ile yüzleşmesi ve Tomris Uyar’ın hayat hikâyesiyle kendini ifade etmeye çalışması anlatılmaya çalışılıyor.
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