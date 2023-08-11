TUGFO, Türkiye ve Avrupa turnesinde

Yayınlanma: 11.08.2023 - 03:00

Güncelleme: 11.08.2023 - 03:00

23 Ağustos’a kadar kampta hazırlık yapacak, 73 genç müzisyenden oluşan orkestra, Türkiye ve İtalya’da toplam 9 konser verecek. Şef Cem Mansur’un yönetiminde, Sevda-Cenap And Müzik Vakfı çatısı altında faaliyet gösteren TUGFO, 2023 yılı turne programı için Sabancı Üniversitesi’nde hazırlık kampına girdi. Orkestra bu yıl Berlin Filarmoni Orkestrası’nda keman sanatçısı olarak yer alan Hande Küden, İstanbul Devlet Senfoni ve Borusan Filarmoni Orkestrası solo obuacısı Sezai Kocabıyık’ın eğitimleriyle tecrübe kazanacak.

Bu yıl iki farklı konser programı hazırlayan şef Cem Mansur’un sanat yönetmenliğinde, Türkiye ve İtalya konser turnesine hazırlanan orkestra, ilk olarak 23 Ağustos’ta İstanbul Atatürk Kültür Merkezi’nde seyirci ile buluşacak. Diğer konserlerin tarihleri ise şöyle: 24 Ağustos/Ankara - Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası Salonu. 26 Ağustos/Nevşehir. 29 Ağustos ve 2 Eylül/Sicilya. 31 Ağustos / Agrigento Tapınaklar Vadisi. 1 Eylül/Selinunte. 3 Eylül/Corleone. 6 Eylül/Roma (Sala Santa Cecilia).



