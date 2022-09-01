Turan Akıncı okurlarla buluşuyor

01 Eylül 2022 Perşembe, 14:07

Kent kitapları ve yakın tarih kitaplarıyla ilgi gören yazar Turan Akıncı, yeni baskısı yapılan "Sürgün" kitabında Sultan II. Abdülhamit’in devletin mali olanaklarını nasıl zimmetine geçirdiğini belgeleriyle ortaya çıkardı. Akıncı’nın imza günleri 11 Eylül Pazar günü yine Remzi Kitabevi Suadiye mağazasında devam edecek.

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