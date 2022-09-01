Turan Akıncı okurlarla buluşuyor
Araştırmacı yazar Turan Akıncı Akmerkez Remzi Kitabevi’nde cumartesi günü 15.00-17.00 arasında okurlarla buluşacak.
Kent kitapları ve yakın tarih kitaplarıyla ilgi gören yazar Turan Akıncı, yeni baskısı yapılan "Sürgün" kitabında Sultan II. Abdülhamit’in devletin mali olanaklarını nasıl zimmetine geçirdiğini belgeleriyle ortaya çıkardı. Akıncı’nın imza günleri 11 Eylül Pazar günü yine Remzi Kitabevi Suadiye mağazasında devam edecek.
İletişim:
Akmerkez: 0212 282 2575, Suadiye: 0216 361 9071
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