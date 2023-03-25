Türkiye İş Bankası Müzesi'nde açılan sergi ekonomik bağımsızlığın ilk adımlarını anlatıyor

Yayınlanma: 25 Mart 2023 - 04:00

Güncelleme: 25 Mart 2023 - 04:00

Türkiye İş Bankası Müzesi’nde Cumhuriyetin 100. yılına armağan olarak “Yaşasın Cumhuriyet! Atatürk Döneminde İktisadi Bağımsızlığın İlk Adımları” başlıklı sergi açıldı. İstanbul Eminönü’nde bulunan müzedeki sergi, yıl sonuna kadar ücretsiz olarak ziyaret edilebilecek.

Sergi, aslında günümüze de sağlam bir ışık tutuyor. Ne kadar zor günlerden geçilirse geçilsin, hiçbir zaman umutsuzluğa kapılmamak gerektiğini gösteriyor... Yeni kurulan genç Cumhuriyete Osmanlı Devleti’nden ağır bir miras kalmıştı. 1. Dünya Savaşı kaybedilmiş, ülke nüfusunun 4’te 1’i savaşta yitirilmiş, dışa bağımlı, sanayisiz bir ekonomi vardı. Eski fotoğraflardaki şirket isimlerine ve reklamlara bir bakın, hepsinin yabancı dillerde olduğunu göreceksiniz.

ATATÜRK: İKTİSADİ ZAFER...

“Siyasi ve askeri zaferler ne kadar büyük olursa olsun, iktisadi zaferle taçlanmazsa sonuç kalıcı olamaz.” Mustafa Kemal Atatürk’ün bu sözüyle genç Türkiye Cumhuriyeti büyük bir kalkınma hamlesine başlamıştı. Cumhuriyetin en büyük hedefi kendi kendisine yeten, bağımsız bir ekonomiydi. Her şeyin ülkede üretilebilmesi için çalışılıyor ve insana yatırım yapılıyordu. Bunun için de sağlık ve eğitim, geliştirilmesi gereken en önemli alanlardı...

BİR ÜLKE AYAĞA KALKIYOR

Sergi, 7’den 70’e halk tarafından da benimsenen bu iktisadi ve sosyal kalkınma hamlelerini mercek altına alıyor. Sergide başta Türkiye İş Bankası Müzesi arşivi olmak üzere çok sayıda kurumsal ve kişisel arşivin yanı sıra aile yadigârlarından ödünç verilen 2 bini aşkın belge, fotoğraf, film ve obje yer alıyor. Bunlar arasında yeni kurulmuş okullardan mezun olan insanların fotoğrafları, yeni açılan kâğıt, kömür, demir, çelik gibi birçok fabrikada çalışan insanların görüntüleri, ülkeyi demir ağlarla örme çabaları ve tabii ki kurulan Türkiye İş Bankası, Sümerbank ve Etibank gibi yerli bankaların hikâyeleri ve katkıları yer alıyor. Gerçek insanların hikâyelerini görüyoruz. Sergiyi gezerken, bu görüntülere bakarken genç Cumhuriyetin ve onun insanlarının özgüvenini ve heyecanını hissediyorsunuz...

İş Sanat’ın koordinasyonunda hazırlanan serginin küratörlüğünü 19. ve 20. yüzyıl Türkiye iktisadi ve sosyal tarihi, kurum ve girişimcilik tarihi konularında yaptığı çalışmalarla bilinen, Marmara Üniversitesi İktisat Fakültesi öğretim üyelerinden Dr. Öğr. Üyesi Murat Koraltürk, tasarımını ise Pattu Mimarlık üstleniyor.

‘İŞ BANKASI FİKRİNİN DE 100. YILI’

Serginin açılında bir konuşma yapan Türkiye İş Bankası Genel Müdür Yardımcısı Suat Sözen, meydana gelen deprem ve sel felaketinde hayatını kaybedenleri ve afetzedeleri de andığı konuşmasında şunları söyledi: “Bizim için çok özel, çok anlamlı bir sergi... Sergimizi, Cumhuriyetimizin 100. yılında açıyoruz. Cumhuriyet ile neredeyse yaşıt ve 2024’te 100 yaşına girecek olan bankamızın kuruluş fikrinin temelleri, 1923’te İzmir İktisat Kongresi’nde atıldı. Dolayısıyla bu yıl, esasen İş Bankası’nın da fikir olarak doğuşunun 100. yılı... Hem Cumhuriyetimizin hem bankamızın ikinci yüzyılına adım attığı bir dönemde bu sergiyi sizlerle buluşturmanın heyecanını yaşıyoruz. Bugün burada açılışını yaptığımız sergimizde; ardı ardına gelen savaşlardan sonra kurulan Cumhuriyetimizin ilk 15 yılının ruhunu, özetini, zorlu bir istiklal savaşının ardından siyasi bağımsızlığını kazanan bir ülkenin iktisadi bağımsızlığı inşa etmesinin ilk adımlarını göreceksiniz.”

