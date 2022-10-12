‘Türkiye’de Bizans Çalışmaları’
Boğaziçi Üniversitesi Bizans Çalışmaları Araştırma Merkezi’nin 2016 yılında düzenlediği “Türkiye’de Bizans Çalışmaları: Yeni Araştırmalar, Farklı Eğilimler” başlıklı konferansın sonucunda ortaya çıkan; Koray Durak, Nevra Necipoğlu ve Tolga Uyar’ın kaleme aldıkları kitap, giriş yazısı ve 30 makaleden oluşuyor.
Boğaziçi Üniversitesi Bizans Çalışmaları Araştırma Merkezi’nin 2016 yılında düzenlediği “Türkiye’de Bizans Çalışmaları: Yeni Araştırmalar, Farklı Eğilimler” başlıklı konferansın sonucunda ortaya çıkan; Koray Durak, Nevra Necipoğlu ve Tolga Uyar’ın kaleme aldıkları kitap, giriş yazısı ve 30 makaleden oluşuyor.
Kitapta, son yıllarda Bizantoloji dalının farklı disiplinlerinde yazılı, sanat tarihsel ve arkeolojik kaynaklar ışığında yürütülmüş çalışmalardan zengin bir seçki 7 ana bölüm altında sunuluyor.
Anadolu coğrafyası maddi kültürünün analizinin öne çıktığı makalelerde, birincil kaynak kullanımı ve malzeme sınıflandırma temelli farklı metodolojik soru(n)lar irdelenirken, bir yandan da özellikle kent, kırsal alan, adalar, deniz ve peyzaj çalışmaları gibi sahalardaki yeni araştırmalara yer veriliyor.
Geç Antikçağ’dan Ortaçağ’a ve Bizans’tan Osmanlı’ya geçiş temasının vurgulandığı kitabın ilk ve son bölümleri ise, Türkiye’de Bizantologların devamlılık ve değişim perspektifine olan özel ilgisini gösteriyor.
Türkiye’de Bizans Çalışmaları-Yeni Araştırmalar, Farklı Eğilimler / Koray Durak, Nevra Necipoğlu, Tolga Uyar / Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları / 592 s. / 2022.
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