Uluslararası Şiir Forumu devam ediyor!

Yayınlanma: 09.12.2023 - 13:55

Güncelleme: 09.12.2023 - 13:55

Beyoğlu, Metrohan’da 7 Aralık’ta başlayan şiir forumunun ilk gününde Hilmi Yavuz, 1991 yılındaki ilk forumun gerçekleşme sürecini anlattı.

Forum bugün 10.30’da Ahmet Telli, Abdo Wazen, Seyyidhan Kömürcü, Orhan Alkaya’nın konuşmacı olduğu “Şiirde Çoğulculuk: Kimlikler ve Aidiyet” başlıklı oturumla başladı.

“Cumhuriyetin 100 Yıllık Şiiri” başlıklı ikinci oturumda Ataol Behramoğlu, Mehmet Özkan Şüküran, Baki Ayhan T. ve Nilay Özer konuştu.

Üçüncü oturum “2000 Sonrası Şiir, Fanzin, Yapay Zeka, Şiirin Geleceği” başlığıyla, Hayriye Ünal, Deniz Durukan, Hemant Divate (Hindistan), Ömer Erdem’in katılımıyla gerçekleşti.

Milo de Angelis (İtalya) ve Pelin Özer’in saat 16.15’de yapacağı “Şair Söyleşileri” nin ardından başlayan “Şiir Okumaları” nda Ataol Behramoğlu, Ahmet Telli, Milo de Angelis (İtalya), Deniz Durukan, Abdo Wazen (Lübnan), Phoebe Giannisi, Gökçenur Ç., Vural Bahadır Bayrıl, Gonca Özmen, Baki Ayhan T., Orhan Alkaya ve Ömer Erdem şiirlerinden örnekler verdi.

Eş zamanlı çeviriyle devam eden forum, 10 Aralık Pazar günü 13:00’da Yolanda Castaño, Gonca Özmen, Betül Dünder, Nilay Özer “Şiirde Feminist Dalga” oturumuyla başlayacak ve Tuğrul Tanyol, Baki Ayhan T., Phoebe Giannisi (Yunanistan), Ahmet Bozkurt’un konuşmacı olduğu “Şiirde Yeni Olanaklar” oturumuyla devam edecek.

Murathan Mungan ile Haydar Ergülen’in yapacağı “Şair Söyleşileri” 16.15’de başlayacak. Poesium İstanbul 2023 Sonuç Bildirisi Sunulması ve “Şiir Okumaları” nın ardından Mehmet Güreli konseri ile dört gün süren etkinlik sona erecek.