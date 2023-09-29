Urban Spirit Hip Hop Ladies Festivali yarın başlıyor

Yayınlanma: 29.09.2023 - 11:06

Güncelleme: 29.09.2023 - 11:06

Bu festival özellikle kız çocukları ve kadınlara kendilerini daha iyi ifade edebilecekleri bir platform yaratmak amacıyla ortaya çıktı. Proje kapsamında Türkiye’den ve dünyanın dört bir yanından bir araya gelen katılımcılar , başarılı ve tecrübeli kadın dans eğitmenleri ile çalışmalar gerçekleştirerek yaratıcılıklarını özgürce ortaya çıkarma imkanı bulacaklar. Etkinlikte farklı street dans atölyesi, dans yarışmaları, seminer, yerli ve yabancı kadın koreograf ve dansçıların dans performansları yer alıyor.

Amerika’nın en başarılı kadın dansçılarından Toyin ve Soraya Lundy, ABD'nin Türkiye'deki Diplomatik Misyonu desteğiyle festivalde yer alacak.

Hollanda Krallığı’nın desteğiyle Neo, Shahrzad ve Isabel gibi Hollanda’nın önde gelen kadın dansçıları da festivalde yer alacak.

Tüm dünyada Hip Hop'un 50. senesi kutlamaları devam ederken, "Urban Spirit | HipHop Ladies Dans Festivali" de İstanbul’da bu coşkuya ortak olacak.

Biletler biletix ve passo’da.