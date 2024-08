Usta şair Can Yücel 25. yılında unutulmadı

Yayınlanma: 13.08.2024 - 04:00

Güncelleme: 13.08.2024 - 04:00

Türk edebiyatının büyük şairlerinden Can Yücel’i kaybedişimizin dün 25. yılıydı. Şiirleri ve çevirileriyle edebiyatımıza büyük katkı sağlayan ustanın kızı ressam Su Yücel’e babasını sorduk.

Su Yücel, “25 yıl oldu eve girdiğimde büyük bir boşluk hissediyorum.

Güler ve Can’ın seslerini ve kendilerini çok özlüyorum. Heyecanlarını, her resim yaparken ya da şiir yazarken birbirimizden fikirler alırdık her zaman iletişim içindeydik. Daha güzel nasıl işler yapabiliriz diye düşünürdük hep beraber konuşarak üretirdik. Can, ve Güler hayatlarında birbirlerinin yaratıcılıklarını beslediler. Aile olarak vakit geçirmeyi ve üretmeyi çok severdik.

Datça’ya her geldiğimde içimde büyük bir hüzün... Babam Datça’ya ölmeden 5 sene önce geldi. Issız sakin bir yerdi. Sadece bugün değil ziyaretçiler her gün hâlâ Güler ve Can’ın kapısına geliyor.

Bugün onları ziyaret ettim. İş Bankası Kültür Yayınları’ndan yeni çıkan “Sevgi Duvarı” kitabını götürdüm ona, mezarı başına koydum” diyor.

‘EN İYİ ÇEVİRMEN VE ŞAİR...’



CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Can Yücel’in 25’nci ölüm yıl dönümü nedeniyle X hesabından mesaj paylaştı. Özel’in mesajı şöyle: “Deniz Gezmiş’i en iyi anlatan, Shakespeare’i en iyi çeviren, şair, çevirmen, yazar kimliğiyle edebiyatımıza büyük katkılar yapmış olan Can Yücel’i ölüm yıl dönümünde saygıyla ve özlemle anıyorum.”



‘HER ŞEYE YENİDEN...’



Su Yücel, mezarı başında andığı babası Can Yücel için sosyal medya hesabından da bir paylaşımda bulundu. “Bugün gene 12 Ağustos, 25 sene geçmiş, yeni kitabın da basıldı, haberin olsun. Kitabını getirdim yanı başına, sen her seferinde yeni bir kitabın çıktığında heyecanla gözlüklerini takar, kitabı açar, kırmızı kaleminle dizgi yanlışlarını düzeltmeye koyulurdun. Her şeye yeniden, yeniden başlarcasına...”