Uzun süre sonra "Figaro'nun Düğünü" Samsun'da
SAMDOB; 2 yıl önce sahnelenmesi planlanan ancak Kovid-19 salgını nedeniyle ertelenen "Figaro'nun Düğünü"nü sanatseverlerin beğenisine sunacak.
Atatürk Kültür Merkezi Aydın Gün Salonu'nda 100'ü aşkın sanatçı ve teknik ekibin görev aldığı opera, İtalyanca orijinal diliyle seslendirilecek. Orijinali 4 perde olan ve 2 perde olarak hazırlanan eser, 13 Mayıs Cumartesi günü saat 20.00'de başlayacak.
SAMDOB koro, orkestra ve bale sanatçılarının yer aldığı operanın rejisini Yiğit Günsoy, orkestra şefliğini Kıvanç Tepe üstleniyor. Eserin dekor ve kostüm tasarımı Gülden Sayıl, koreografisi Özgün Barılı, koro şefliği Raushan Baigulakova, ışık tasarımı Oğuz Murat Yılmaz'a ait. Eserin başkemancısı ise Bengi Yardımlı.
ESERİN KONUSU
Kont'un uşağı Figaro, Figaro'nun sevgilisi Susanna ve kocasının sadakatsizliğinden şikayet eden Kontes birlik olup bir entrika hazırlayarak Kont'u utandırmaya ve karısına ihanet etme isteğini açığa çıkarmaya karar verir.
1786'da Wolfgang Amadeus Mozart tarafından bestelenmiş; liberettosu Lorenzo Da Ponte tarafından hazırlanmıştır ve bir sahne piyesi olan 1784'te Pierre Beaumarchais tarafından Fransızca olarak yazılmış olan La folle journee ou le Mariage de Figaro (Bir Delilik Günü veya Figaro'nun Düğünü) eserden adapte edilmiştir.
Bestelendiği yıllarda konusu ve müzik anlayışı bakımından devrim niteliğinde kabul edilen opera, dönemin en çok ses getiren eserleri arasındaydı.
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