Pedro Almodovar'ın yeni filmi 'Yandaki Oda', 17 dakika boyunca ayakta alkışlandı

Yayınlanma: 04.09.2024 - 10:48

Güncelleme: 04.09.2024 - 10:48

Ünlü İspanyol yönetmen Pedro Almodóvar, İngilizce dilindeki ilk uzun metraj filmi "The Room Next Door" (Yandaki Oda) ile Venedik Film Festivali'nde büyük ilgi gördü. 81. Venedik Film Festivali’nin Ana Yarışma bölümünde gösterilen film, tam 17 dakika boyunca ayakta alkışlandı ve seyircilerden tam not aldı.

Bu yıl festivalde en uzun süre alkışlanan yapım olan "Yandaki Oda", diğer filmleri geride bıraktı. The Brutalist filmi 12 dakika, Angelina Jolie’nin başrolünde yer aldığı Maria ise 8 dakika boyunca alkışlanmıştı.

Film, çok satan bir yazar olan Ingrid (Julianne Moore) ile savaş gazetecisi arkadaşı Martha'nın (Tilda Swinton) arasındaki ilişkileri konu alıyor. Sigrid Nunez’in "What Are You Going Through" romanından uyarlanan ve senaryosunu Pedro Almodóvar'ın kaleme aldığı "The Room Next Door", yönetmenin İngilizce dilinde çektiği ilk uzun metraj filmi olarak dikkat çekiyor.

"Yandaki Oda", 1 Kasım’da sinemalarda izleyiciyle buluşacak.