Verdi’nin eseri SAMDOB’da
Samsun Devlet Opera ve Balesi, besteci Giuseppe Verdi’yi “Il Trovatore” eserinin konser versiyonuyla operaseverlerle buluşturuyor.
Samsun Devlet Opera ve Balesi (SAMDOB), “La Traviata”, “Maskeli Balo”, “Rigoletto” “Aida” gibi dünya opera tarihinin en değerli yapıtlarının ölümsüz bestecisi Giuseppe Verdi’yi “Il Trovatore” eserinin konser versiyonuyla operaseverlerle buluşturuyor. “Il Trovatore”nin kıskançlık, aşk ve intikam üçgeninde geçen hikâyesi 25 Aralık 2021 Cumartesi akşamı saat 20.00’de seyircisiyle buluşacak. Eserin konusu: İspanya sivil savaşlar yüzünden ikiye bölünmüştür. Kralın ordularının komutanı Kont di Luna, kraliçenin hizmetindeki genç ve soylu bir kadın olan Leonora’ya âşıktır. Ancak aşkının karşılığı yoktur. Leonora, Manrico adındaki bir turbadura (eski zamanlarda sokaklarda gezip şarkılar söyleyen çalgıcı) âşıktır. Manrico, Azucena adındaki çingene bir kadın tarafından büyütülmüş ve yıllarca onu annesi olarak bilmiştir. Oysa Azucena’nın büyük bir sırrı vardır.
Konserde piyanoda Nona Tsutskiridze yer alırken Manrico rolüne Ari Edirne, Leonora rolüne Seda Ortaç, Kont di Luna rolüne Murat Göçken, Azucena rolüne Anna Chubuchenco hayat verecekler. Konserin anlatıcılığını Ayşe Ceylan üstleniyor.
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