Vitrindeki Albümler (23 Aralık 2024)

Yayınlanma: 23.12.2024 - 04:00

Güncelleme: 23.12.2024 - 04:00

KARGO ‘YARINA KALAN ŞARKILAR’ (GRGDN MÜZİK / RAINBOW45 RECORDS)

Menajerlikten, yapımcılığa, organizatörlükten distribütörlüğe müzik camiamızın tanıdığı en hınzır, yetenekli ve tutkulu insanlardan biri Hadi Elazzi. Onun GRGDN çatısı altında yıllardır peşinden koştuğu, büyük emek vererek, fedakârlıkta bulunarak hazırladığı projeydi Kargo saygı albümü. Önce beşlik paketler halinde dijital platformlarda yayımlandı şarkılar, sayıları dördü bulunca da 20 şarkı, açılır kapaklı, 180 gr, neon turuncu renkli çift plakta vücuda geldi, dört sayfalık bir kitapçık eşliğinde.

“Yarına Kalan Şarkılar” adını taşıyan albümde yer alan klasikleşmiş 20 Kargo şarkısını 23 farklı isim yorumluyor. Yorumcular poptan rock’a, hip-hop’tan elektronik popa kadar uzanan bir çeşitlilik ve zenginlik içerisinde yer alsa da onların tamamını bir arada tutan bir ruh var. O da Kargo’nun 30 yılı aşan müzikal kariyeri içinde yazdığı, memleket gençliğinde birkaç kuşağın hayatına fon müziği olmuş “Yüzleşme”, “Son Defa”, “Şairin Elinde”, “Boğaziçi”, “Renklerin İçinde” gibi o muazzam şarkıların ruhu. Bir büyük teşekkür de bu plağın basılmasında saçını süpürge eden Rainbow45 için. “Yarına Kalan Şarkılar” 2024 yılına veda ederken karşılaştığımız en güzel şeylerden biri. Kesinlikle arşivlik ve evladiyelik...

OĞUZ BÜYÜKBERBER & ÇAĞLAYAN YILDIZ ‘HUE’ (PUJA MUSIC)

Yıllardır tanırım, birlikte ya da ayrı ayrı sayısız yerde türde çalmışlardı. Ama nerede ne çalarlarsa çalsınlar, gönüllerinde hep haysiyetli bir ses yankılanıyordu. Oğuz Büyükberber ile Çağlayan Yıldız’dan bahsediyorum. 1997 yılında (A’dan Z’ye anlamına gelen) “A Z” adını verdikleri bir albüm yapmışlardı. Aradan neredeyse geçen 30 yıllık zaman zarfında ruhlarının halen o günkü gibi taptaze ve kıpır kıpır olduğunu bir kez daha ilan ediyorlar, yeni albümleri “HUE” ile...

“Gerçek zamanlı beste yapmak” olarak gördükleri bir doğaçlama anlayışıyla kayıt tuşuna basmış ikili. Kendilerini tam olarak eksiksiz bir biçimde ifade etmenin yolu olarak birbirleri için beste yapmayı, kesintisiz sanatsal bir diyaloğu sürdürmeyi münasip görmüş. Bas klarnet çalan Oğuz ile elektrik gitar çalan Çağlayan ortak alanda yakaladıkları özgün dili, sınırları geniş bir ses renk ve ton paletine dönüştürmüş. Parça isimleri bir pantone kataloğundan alınmış, katalog numaraları parçalara isim olmuş. Aynı renkler albümün kapağına konmuş.

İlk albüme oranla yazılı parça anlayışını rafa kaldırarak başına buyruk bir özgür doğaçlama tercih etmişler. Onlar 30 yıl önce iki idealist genç müzisyendi, şimdi olgun iki idealist müzisyen olarak dimdik ayaktalar.