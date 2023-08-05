Warner Bros. grevlerin para tasarrufu sağladığını söyledi

Yayınlanma: 05.08.2023 - 16:53

Güncelleme: 05.08.2023 - 16:53

Warner Bros Discovery, Hollywood prodüksiyonlarını durduran SAG-AFTRA grevinin devam ettiği bu dönemde eylül ayı başında işe dönüş tarihini beklediğini açıkladı. Şirketin CFO'su Gunnar Wiedenfels, bir finansal çağrıda eylül başında işe dönüş tarihini varsaydıklarını belirtti. Ancak grevlerin 2023 sonuna kadar sürmesi durumunda, Warner Bros Discovery serbest nakit akışında birkaç 100 milyon dolarlık artış beklerken, aynı zamanda bir miktar da aşağı yönlü artış beklediklerini ifade etti. Özellikle 30 Haziran'a kadar olan çeyrekte, grevler Warner Bros Discovery'ye 100 milyon dolardan fazla tasarruf sağladı.

Warner Bros Discovery'nin tartışmalı patronu David Zaslav, şirketin yakında müzakerelere dönme konusunda umutlu olduklarını belirtti. Zaslav, "Biz hikaye anlatma işindeyiz" dedi. "Amacımız harika hikayeler anlatmak, eğlendirme gücüne sahip hikayeleri büyük ve küçük ekranlarda hayat bulan hikayelerle ilham vermek." Yaratıcı topluluğun tamamının, yazarlar, yönetmenler, editörler, yapımcılar, oyuncular ve tüm çizgi altı ekip olmadan bu hikayeleri hayata geçiremeyeceklerini vurguladı. Warner Bros Discovery, tüm tarafların yakın zamanda müzakere odasına geri döneceğini ve grevlerin yazarlar ve oyuncuların adil bir şekilde ücretlendirildiğini ve katkılarının takdir edildiği bir şekilde çözüleceği umuduyla hareket ettiklerini belirtti.

Şu anda Warner Bros Discovery, Dune 2 ve Aquaman'in devam filmi gibi yapımlarında herhangi bir gecikme olmadığını duyurdu. Ancak CFO Gunnar Wiedenfels, grevin belirsizliğinin film listesinin geri kalanının zamanlaması ve performansı üzerinde etkisi olabileceğini ve içerik üretme ve sunma kabiliyetlerini etkileyebileceğini ifade etti. Warner Bros Discovery, grevin çözümü için yakın zamanda müzakerelere dönmeyi umut ediyor.