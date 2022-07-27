YARIN günlerden Cumhuriyet Kitap!

27 Temmuz 2022 Çarşamba, 00:03

- Kendisi de dünyanın geri kalanından izole ve teknolojiyi reddeden bir yaşam sürmeleriyle bilinen küçük bir Mennonit kasabasında büyüyen, gerçeği kurguyla, acıyı mizahla harmanladığı, dış dünyaya kapalı bir kolonide yaşanan gerçek bir olaya, bir trajediye dayanan ve dünyada da ses getiren romanı Konuşan Kadınlar (Çeviren: Gül Korkmaz / Kafka Kitap) ile Kanadalı yazar Miriam Toews kapağımızda. Gül Korkmaz’ın söyleşisi…

- Üçüncü sayfamızda Türk romanının öncü isimlerinden Halid Ziya Uşaklıgil’in, Kırk Yıl ile Saray ve Ötesi’nin son halkası sayılabilecek, oğlu Halil Vedad’ın Tiran’da görevli olduğu sırada yaşamına son vermesi üzerine kaleme aldığı son anı kitabı Bir Acı Hikâye’yi (Can Yayınları) incelediği yazısıyla Deniz Burak Bayrak yer alıyor.

- Ülker İnce, Jorge Luis Borges’in 1933-34 yılları arasında yazdığı öykülerden oluşan Alçaklığın Evrensel Tarihi’ni (Telos Yayıncılık, Çeviren: Zeynep Çağlayan) irdeliyor ve Borges’in insanlık tarihini niçin Alçaklığın Evrensel Tarihi olarak adlandırdığının izini sürüyor.

- Sabri Gürses, “Puşkin’in hızlandırılmış tekrarı, edebi sureti gibidir.” diye nitelediği, Puşkin’in bir Fransız subayı tarafından düelloda öldürülmesine ve saraylılar ile Çar’ın subaya açık hoşgörüsüne duyduğu öfkeyle yazdığı Şairin Ölümü adlı şiirle aydın, demokrat, liberal, özgürlükçü, meşruti yönetim yanlılarına yönelik baskılara karşı öfkenin bir ifadesi olduğunu imlediği Mihail Yuryeviç Lermontov’u (15 Ekim 1814-27 Temmuz 1841) merceğe alıyor.

- Hikmet Temel Akarsu, 1976’da Sovyet Yazarlar Birliği’nden ihraç edilmiş ve Batı’ya göç etmiş muhalif yazar Rus yazar Sergey Dovlatov’un, hiçbir kitabını yayımlatamamış bir yazarın mücadelesini merkeze aldığı romanı Puşkin Tepeleri’ni (Çeviren: Ayşe Hacıhasanoğlu / Jaguar Kitap) inceliyor.

- Y. Bekir Yurdakul, Sabri Safiye’nin dört arkadaşın; esrarengiz bir aracın kayıp kaptanını kurtarmak için çıktığı fantastik yolculuğu anlattığı Tüylü Bir Uzaylı Macerası (Günışığı Kitaplığı) ve Mustafa Hakkı Kurt’un sığınmacı sorununu ve çocukların hayata dirençle katılma süreçlerini işlediği Arkadaşım Sui (Epsilon Yayınevi) adlı kitaplarını merceğe alıyor.

- Nihat Kopuz, Dominic Head’in öykünün modern eleştiri kuramlarında hak ettiği değerin verilmediğinin altını nedenleriyle çizdiği, bakışını Althusser, Jameson, Bakhtin, Eagleton gibi düşünürlerle bütünlerken Joyce, Woolf, Mansfield, Lewis ve Lowry’nin metinlerini de çözümlediği Modern Öykü-Teorik ve Pratik Bir Çalışma’sını merceğe alıyor.

- Gamze Akdemir, şair Arife Kalender ile üç yeni kitabı; dağ, deniz, yalnızlık, gece, aşk, ölüm, çocuk, annebaba, ağaç, rüzgâr, kuş, şiir, el, erkek şiirinde kadın, kadın şiirinde erkek-kadın, göz gibi imgelerin tematik olarak bütünlendiği bir ilk niteliğindeki Çağdaş Şiirimizde İmgeler; eril baskınlığın her alanda sürdüğünü imlediği Kadın Erkek Geyikleri ve değişen değerler, yok olan doğa, zamanın geçiciliği gibi temalara yoğunlaştığı Yaz Üşümesi’ni konuşuyor.

Vitrindekiler, Güncel ve Mustafa Başaran’ın hazırladığı Bulmaca ile düşün trafiği sürüyor!

İyi okumalar…

Gamze Akdemir

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