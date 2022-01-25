Yeşilçam’ın deniz gözlüsünü yitirdik: Halkın Fatma Ablası

25 Ocak 2022 Salı, 04:00

Yeşilçam filmleriyle hafızamıza yer etmiş beyazperdenin deniz gözlüsü Fatma Girik hayata veda etti. O sadece bir sinema oyuncusu değildi; emeğin ve emekcinin yanında, kadın sorunlarıyla yakından ilgili, siyasete atılan ve halkın dertleriyle uğraşan, namı diğer “Fato”... Halkın Fatma ablasıydı.

Sanatçı 1960 yılında Memduh Ün’ün yönettiği “Ölüm Peşimizde” adlı filmle hayatının dönüm noktasını yaşadı ve yaklaşık 180 filme imza attı. Bir dönem Şişli Belediye Başkanlığı da yapan Fatma Girik, Bodrum’daki evinde kendi deyişiyle huzurlu ve sakin bir yaşam sürüyordu. Sanatçıyla devletin sanat politikasını, kadın sorunlarını, bugünün ve dünün sinemasını konuşmuş ve bu sayfada sizlerle paylaşmıştık.

Konuştuğumuzda, kendisini iyi hissettiğini söyleyen sanatçı, her zaman söyleyecek sözü olan, derdi olan filmlerde rol aldı. Doğrularımdan asla vazgeçmedim diyen sanatçı, “Birilerine hoş görüneyim diye doğrumu söylemekten kaçınmadım. Daha doğrusu çekincem olmadı. 77 yıldır gerçek bir kadın oldum. Gerçeklerden çekinmeyen ben, sinemada da gerçekleri yansıtan yapımlarda rol aldım. İyi ki aldım. Ülkemin vatandaşının derdi benim de derdim olmalıydı bir sinemacı olarak. Sinema da bunu aktaracak en güçlü alanlardan. Birilerine bu derdi sinemayla anlatarak onları bu konuda dert sahibi yaptıysam, faydam olduysa ne mutlu” cümlelerini kullanmıştı.

Büyük madenci yürüyüşüne katılan Girik, hayatın zor anlarında da önemli roller üstlendi.

GENÇLERİN İŞSİZ OLMASI ONU ÇOK ÜZÜYORDU

Son günlerde yaşadığı sevinçlerini ve üzüntüsünü ise şöyle dile getirmişti sanatçı, “Beni en çok üzen, genç insanların işsiz dolaşması, koronadan birçok insanın hasta olması ve hayatını kaybetmesi. Sevindiğim ise gazetecilerin beraat etmesi oldu. Barış’ların özgürlüğü ile ben de kendimi özgür hissettim. Şimdi sıra Müyesser ve tüm basın emekçilerinin özgürlüğünü beklemekte...”

"KADINLARIN SORUNLARI HİÇ BİTMEYECEK"

Fatma Girik, “Kadınların sorunlarının hiçbir zaman bitmeyeceğini düşünüyorum. Kadınlara dayatılan her türlü fikir, onlara gösterilen fiziksel, psikolojik şiddet, kadın cinayetleri bitmeyecek. Önce algı değişecek, çocuklarımız eğitilecek, hatta anne babalar eğitilecek. Bu sorunlar 100 yıl önce de vardı, teknoloji çağındayız, uzaya, Mars’a gidiliyor, ayda bitki yetiştiriliyor hâlâ kadın sorunlarını halledemedik. Neden? Çünkü bu konuda kazanacakları bir fayda yok, çıkarları yok. Oysa bir insan hayatı, insan psikolojisi dünya üzerindeki en değerli şey olmalı. Ben göremem bu sorunların bittiğini ama umarım sizler görürsünüz.”

Fatma Girik, hükümetin, sanata ve sanatçıya değer vermediğini vurgulamış ve “Devletin sanat politikası mı var? Bu konuda eksik ve yetersiz olunduğunu Cumhurbaşkanı kendi bile kabul etti ve bu konuda defalarca fikrini dile getirdi. Sanatın politikası olmaz. Sanata ve sanatçıya sahip çıkmak bir devlet politikası olmalı” ifadelerini kullanmıştı.