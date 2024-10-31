Yıldızlar geçidi gibi oyuncu kadrosu: Jessica Chastain, Brendan Fraser ve Bryan Cranston...

Yayınlanma: 31.10.2024 - 23:31

Güncelleme: 31.10.2024 - 23:31

Jessica Chastain, Brendan Fraser ve Bryan Cranston, Barry Levinson’ın yönetmenliğini üstlendiği gizem ve gerilim filmi Assassination'da Al Pacino’yla birlikte rol alacak. David Mamet, Levinson ve Sam Bromell tarafından yazılan senaryoya dayanan film, JFK suikastını Dorothy Kilgallen adlı gazetecinin bakış açısından ele alacak.

Assassination, 1960’larda medyanın tanınmış sesi olan Kilgallen’in, olayın perde arkasını araştırmaya başlamasını konu alıyor. Kilgallen, kariyerini riske atarak gerçeği açığa çıkarmaya çalışırken, kendisini CIA, mafya ve FBI gibi güçlü düşmanların hedefinde buluyor. Levinson, bu hikayeyi “hem bir cinayet gizemi hem de noir tarzında bir anlatı” olarak nitelendirirken, Kilgallen’ın öyküsünün bugüne kadar yeterince gün yüzüne çıkmadığını vurguluyor.

Chastain, Fraser ve Cranston gibi ödüllü oyuncuların başrolleri paylaşacağı bu proje, 2025’te izleyicisiyle buluşacak...