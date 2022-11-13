Zafer Yılmaz'dan 'Erdoğan'ın Başkanlık Rejimi'

13 Kasım 2022 Pazar, 00:01





“Her bas¸langıç, geriye dogˆru bir sıçramayı ve geçmis¸le yeniden hesaplas¸mayı, bir bas¸ka deyis¸le gelecegˆe uzanmak için geçmis¸in mirasıyla yeniden ilis¸kilenmeyi gerektirir. Bu bas¸langıcı bize sunacak miras, belki de Türkiye’de en az anlas¸ılmıs¸ siyasal düs¸ünce olan cumhuriyetçi gelenegˆin demokrasi, es¸itlik ve özgürlük mücadelesinde yatıyor.” Kitaptan...





Zafer Yılmaz, Erdogˆan’ın Bas¸kanlık Rejimi: I·stisnai Cumhuriyetten Parsellenmis¸ Devlete adlı kitabında, kanun hükmünde kararnamelerle, denge-denetleme mekanizmalarının neredeyse ortadan kaldırılmasıyla, haksızlık / hukuksuzlukla ve as¸ırı merkeziyetçi bir yapıyla anılan Recep Tayyip Erdogˆan rejimini çelis¸kileriyle birlikte anlamanın yollarını arıyor.

Yılmaz’ın farklı mecralarda yayımlanmıs¸ yazılarının bir araya getirildiği, mevcut rejim tartıs¸malarına nitelikli bir katkıda bulunan kitap, böylece kurumsal yıkım, olagˆanüstü iktidarın ins¸ası, stratejik yasallık, yurttas¸lıgˆın marjinalles¸tirilmesi gibi rejimin farklı biles¸enlerine odaklanmayı olanaklı kılıyor.

Bunun yanında, cumhuriyetçi demokrasi kavramını öne sürerek bir reçete degˆilse bile yeni bir bas¸langıcın toplumsal motivasyonunu rejim tartıs¸masına dahil ediyor.





Erdoğan'ın Başkanlık Rejimi: İstisnai Cumhuriyetten Parsellenmiş Devlete / Zafer Yılmaz / İletişim Yayınları / 238 s. / 2022.