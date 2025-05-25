Cumhuriyet Gazetesi Logo
Ablasını kaybeden Simge Sağın'dan acı paylaşım!

Ablasını kaybeden Simge Sağın'dan acı paylaşım!

25.05.2025 14:24:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
Takip Et:
Ablasını kaybeden Simge Sağın'dan acı paylaşım!

Simge Sağın, kalp rahatsızlığı nedeniyle hayatını kaybeden ablası Nilay Sağın'ın acısıyla sarsıldı. Ünlü şarkıcının sosyal medyada yaptığı duygusal paylaşım, takipçilerini derinden etkiledi.

"Aşkın Olayım" şarkısıyla büyük bir çıkış yakalayan ve geniş bir hayran kitlesine ulaşan ünlü şarkıcı Simge Sağın, ablası Nilay Sağın’ın vefatıyla sarsıldı. 45 yaşındaki Nilay Sağın, bir süredir kalp rahatsızlığıyla mücadele ediyordu.

UYKUSUNDA HAYATINI KAYBETTİ

Edinilen bilgilere göre Nilay Sağın, geçtiğimiz günlerde uykusunda yaşamını yitirdi. Kalp rahatsızlığı nedeniyle hayatını kaybeden Nilay Sağın, 16 Mayıs’ta Kozyatağı Mehmet Çavuş Camii’nde kılınan öğle namazının ardından Feriköy Mezarlığı’nda toprağa verildi.

DUYGUSAL PAYLAŞIM: "ABLAM"

Ablasının vefatının ardından zor günler geçiren Simge Sağın, sosyal medya hesabından duygusal bir paylaşım yaptı. Ablasına sarıldığı bir fotoğrafı takipçileriyle paylaşan şarkıcı, sadece "Ablam" yazarak kalp emojisi ekledi. Paylaşım, kısa sürede sosyal medyada büyük ilgi gördü.


İlgili Konular: #Simge Sağın

İlgili Haberler

Şarkıcı Yalın hakkında çıkan iddialara yanıt verdi
Şarkıcı Yalın hakkında çıkan iddialara yanıt verdi Ünlü şarkıcı Yalın, hakkında dile getirilen iddialara ilişkin açıklama yaptı. Ünlü şarkıcı hakkında bir programda, restoran çalışanını azarladığı iddia edilmişti.
İyileştiğini açıklamıştı: Şarkıcı Şimal'den korkutan haber
İyileştiğini açıklamıştı: Şarkıcı Şimal'den korkutan haber Geçirdiği beyin ameliyatı sonrası sağlığına kavuştuğunu açıklayan şarkıcı Şimal, pazar günü fenalaşarak hastaneye kaldırıldı. Yoğun bakımda tedavi altına alınan ünlü isim, ciddi bir nöbet geçirdi.
Hadise, Londra’da dünyaca ünlü şarkıcı Usher ile buluştu: Sosyal medyada büyük ilgi topladı
Hadise, Londra’da dünyaca ünlü şarkıcı Usher ile buluştu: Sosyal medyada büyük ilgi topladı Hadise, Londra'da Usher'ın konserine katıldı ve konser sonrası kuliste efsane sanatçıyla bir araya gelerek sosyal medyada paylaştığı fotoğraflarla dikkat çekti.