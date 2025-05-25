Ablasını kaybeden Simge Sağın'dan acı paylaşım!

"Aşkın Olayım" şarkısıyla büyük bir çıkış yakalayan ve geniş bir hayran kitlesine ulaşan ünlü şarkıcı Simge Sağın, ablası Nilay Sağın’ın vefatıyla sarsıldı. 45 yaşındaki Nilay Sağın, bir süredir kalp rahatsızlığıyla mücadele ediyordu.

UYKUSUNDA HAYATINI KAYBETTİ

Edinilen bilgilere göre Nilay Sağın, geçtiğimiz günlerde uykusunda yaşamını yitirdi. Kalp rahatsızlığı nedeniyle hayatını kaybeden Nilay Sağın, 16 Mayıs’ta Kozyatağı Mehmet Çavuş Camii’nde kılınan öğle namazının ardından Feriköy Mezarlığı’nda toprağa verildi.

DUYGUSAL PAYLAŞIM: "ABLAM"

Ablasının vefatının ardından zor günler geçiren Simge Sağın, sosyal medya hesabından duygusal bir paylaşım yaptı. Ablasına sarıldığı bir fotoğrafı takipçileriyle paylaşan şarkıcı, sadece "Ablam" yazarak kalp emojisi ekledi. Paylaşım, kısa sürede sosyal medyada büyük ilgi gördü.



