Arka Sokaklar ne zaman başlıyor? Arka Sokaklar yeni sezon ne zaman? Kurtlar Vadisi'nin yıldızı Arka Sokaklar'da...
Arka Sokaklar dizisi yeniden izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. 17 sezondur devam eden dizinin çekimlerine geçtiğimiz aylarda ara verilmişti. İzleyiciler, Arka Sokaklar'ın yeni sezonunun ve yeni bölümlerinin ne zaman başlayacağını merak ediyor. Peki, Arka Sokaklar ne zaman başlıyor? Arka Sokaklar yeni sezon ne zaman? Kurtlar Vadisi'nin yıldızı Arka Sokaklar'da...
Arka Sokaklar yeni sezonunun ne zaman başlayacağı merak konusu oldu. Yeni bölümleriyle yeniden izleyicisiyle buluşmaya hazırlanan Arka Sokaklar'ın oyuncu kadrosuna başarılı bir isim daha katılıyor. Peki, Arka Sokaklar ne zaman başlıyor? Arka Sokaklar yeni sezon ne zaman? Kurtlar Vadisi'nin yıldızı Arka Sokaklar'da...
ARKA SOKAKLAR YENİ SEZON NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Çekimlerine Türker İnanoğlu’nun sağlık sorunları nedeniyle bir yıl ara verilen efsane dizi, yeni bölümleriyle yeniden Kanal D ekranında olacak.
Yapıma bu sezon Mustafa Üstündağ da dahil olacak. Üstündağ, dizinin yeni kötü adamı olarak seyirci ile buluşacak.
Oğuz Peçe de uzun zaman sonra tekrardan diziye dahil oldu. Proje seçimi konusunda çok titiz olan oyuncu, yine Emre komiser rolüyle fenomen polisiye dizide seyirciyle buluşacak. Çekimlerine yakında başlanacak “Arka Sokaklar”, yeni sezonda seyircisiyle buluşacak.
ARKA SOKAKLAR OYUNCULARI KİMLER?
Zafer Ergin - Rıza Baba
Özgür Ozan - Hüsnü
İlker İnanoğlu - Engin Balkan
Oya Okar - Selin
Ozan Çobanoğlu - Hakan
Tunç Oğuz - Arda
Oğuz Peçe - Emre
Ali Haydar Çataltepe - Alper
Cansın Çekili - Ayşe
Batuhan Ekşi - Yavuz
Sebahat Kumaş - Nurcan
Gizem Terzi - Sinem
İrem Armağan - Seda
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