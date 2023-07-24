Yayınlanma: 24.07.2023 - 14:27

Güncelleme: 24.07.2023 - 14:27

Arka Sokaklar yeni sezonunun ne zaman başlayacağı merak konusu oldu. Yeni bölümleriyle yeniden izleyicisiyle buluşmaya hazırlanan Arka Sokaklar'ın oyuncu kadrosuna başarılı bir isim daha katılıyor. Peki, Arka Sokaklar ne zaman başlıyor? Arka Sokaklar yeni sezon ne zaman? Kurtlar Vadisi'nin yıldızı Arka Sokaklar'da...

ARKA SOKAKLAR YENİ SEZON NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Çekimlerine Türker İnanoğlu’nun sağlık sorunları nedeniyle bir yıl ara verilen efsane dizi, yeni bölümleriyle yeniden Kanal D ekranında olacak.

Yapıma bu sezon Mustafa Üstündağ da dahil olacak. Üstündağ, dizinin yeni kötü adamı olarak seyirci ile buluşacak.

Oğuz Peçe de uzun zaman sonra tekrardan diziye dahil oldu. Proje seçimi konusunda çok titiz olan oyuncu, yine Emre komiser rolüyle fenomen polisiye dizide seyirciyle buluşacak. Çekimlerine yakında başlanacak “Arka Sokaklar”, yeni sezonda seyircisiyle buluşacak.

ARKA SOKAKLAR OYUNCULARI KİMLER?

Zafer Ergin - Rıza Baba

Özgür Ozan - Hüsnü

İlker İnanoğlu - Engin Balkan

Oya Okar - Selin

Ozan Çobanoğlu - Hakan

Tunç Oğuz - Arda

Oğuz Peçe - Emre

Ali Haydar Çataltepe - Alper

Cansın Çekili - Ayşe

Batuhan Ekşi - Yavuz

Sebahat Kumaş - Nurcan

Gizem Terzi - Sinem

İrem Armağan - Seda