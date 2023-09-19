Astrolog Dinçer Güner uyardı: Bu tarihlerde aldatılabilirsiniz!

Yayınlanma: 19.09.2023 - 13:11

Güncelleme: 19.09.2023 - 13:11

Ünlü astrolog Dinçer Güner, 19 Eylül günlük burç yorumlarını paylaştı. Dinçer Güner sosyal medya hesabından paylaştığı "Hayır demeyi öğrenin" başlıklı yazısında bakın neler anlattı.

"Güneş ile Neptün karşı karşıya olacaklar. Etki süresi 2 gün (19 Eylül - 20 Eylül).

Fiziksel olarak yorgun ve isteksiz hissedebilirsiniz. Ruh haliniz pek neşeli olmayabilir, oturduğunuz yerden hayallere dalmak ve hiçbir şey yapmadan bu süreci yaşamak isteyebilirsiniz.

Başkaları ile çatışmaya girmek istemezsiniz, size dıştan gelen etkilere tam olarak nasıl yanıt verdiğiniz de çok belirgin olmaz. Akıl karışıklığı ve isteksizlik bu transitin en göze çarpan etkilerindendir. Bugün sahip olduğunuz hedefler, beklentilerle, yapmanız gereken şeyler arasında bir ikilem olabilir ya da gerçekleri görmekte zorlanabilirsiniz.

Bugün özellikle aldanmalara, aldatılmalara karşı dikkatli olunmasında yarar vardır. Kendimizi kurban edebileceğimiz koşullar söz konusu olabilir, kendimizi gereksiz yere feda edebiliriz. Yaşam hedeflerinizi, kariyerinizi ilgilendiren konularda belirsizliklere, karmaşalara düşülebilir. Bugünler kariyerinizi ilgilendiren konularda majör kararlar vermek, atılımlar yapmak için pek uygun değildir.

Ünlü astrolog Dinçer Güner, 19 Eylül günlük burç yorumlarını paylaştı. Dinçer Güner sosyal medya hesabından paylaştığı "Hayır demeyi öğrenin" başlıklı yazısında bakın neler anlattı.

Yardıma ihtiyacı olanlara yardım etmek için daha hızlı motive olabiliriz. Hayır demeyi öğrenmek şart, istemediğimiz, işimize gelmeyen, tercih etmediğiniz şeyleri sırf birileri kırılmasın diye yapmak zorunda değiliz. Sağlık olarak ise; bağırsaklar ve ayaklar hassas olabilir. Bu aralar bağışıklığa ve alerjilere dikkat!"