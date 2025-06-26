Gizem Karaca anne oldu: Bebeğinin ismi açıkladı

Son olarak ‘Safir’ dizisinde rol alan oyuncu Gizem Karaca, ilk kez anne olmanın heyecanını yaşadı. 2017 yılında işletmeci Kemal Ekmekçi ile evlenen ve ardından İstanbul’dan ayrılarak İzmir Urla’ya yerleşen Karaca, geçtiğimiz aylarda hamile olduğunu sosyal medyada takipçileriyle paylaşmıştı.

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Karaca sabaha karşı saat 04.00 sıralarında bir kız bebek dünyaya getirdi. Karaca ve Ekmekçi çifti, bebeklerine Leyla Yaz adını verdi.

CİNSİYETİNİ SON ANA KADAR AÇIKLAMAMIŞTI

Gizem Karaca, hamileliğinin büyük bir bölümünde bebeğinin cinsiyetini paylaşmamıştı. Geçtiğimiz ayın sonunda yakın arkadaşları tarafından düzenlenen “bebeğe merhaba partisi” ile bu bilgiyi de sevenleriyle paylaşmıştı. Etkinlikte duygusal anlar yaşayan oyuncu, o günü şu sözlerle anlatmıştı:

“Kahvaltı için buluşuyoruz sandım, balonlarla karşıladılar… Hatta ilk girişim, ‘Kim burayı bu saatte böyle süsledi?’ oldu. Bir baktım, banaymış.”