Kahvaltı tabağı gündem olmuştu: Çağla Şıkel neler yediğini paylaştı!

Ünlü sunucu ve oyuncu Çağla Şıkel, sosyal medya hesabında paylaştığı kahvaltı ve akşam yemeği tabaklarıyla gündeme geldi. Sağlıklı yaşam tarzıyla bilinen Şıkel’in özellikle kahvaltı paylaşımı sosyal medyada çok konuşuldu.

KAHVALTI PAYLAŞIMI TEPKİ TOPLADI

Geçtiğimiz aylarda “kahvaltı” notuyla paylaştığı tabağında yalnızca kuruyemişler ve vitamin ilaçları yer alan Şıkel, eleştiri oklarının hedefi olmuştu. Söz konusu paylaşım büyük dikkat çekerken, bazı sosyal medya kullanıcıları bu tabağın "kahvaltı" olarak adlandırılamayacağını savundu.





AKŞAM YEMEĞİ DE GÜNDEM OLDU

Şıkel, daha sonra yaptığı bir başka paylaşımda akşam yemeği tabağını takipçileriyle paylaştı. Tabağında sadece turp bulunan ünlü sunucunun bu paylaşımı da çok konuşuldu.





DOĞUM GÜNÜ PARTİSİNDE YİNE DİKKAT ÇEKTİ

Bir doğum günü partisine katılan 46 yaşındaki Şıkel, bu kez pasta tabağını paylaşarak sadece meyve yediğini belirtti. Paylaşımına ise “Pastanın yediğim kısmı” notunu düştü.





ELEŞTİRİLERE YANIT VERDİ

“Sanki kurbağa bacağı yemişim gibi muamele yapıldı. Akşam çok geç yemek zorunda kalmıştım. Bazen her sabah kalktığında aç uyanmazsın ve canın kahvaltı etmek istemeyebilir. Öyle günlerde öğün atlayarak kuruyemişle geçirdiğim öğünlerim oluyor. Her sabah vitamin alıyorum, yaşım gereği de. Olay olsun diye değil, tamamen doğal bir şekilde paylaştım. Ama tabii altını doldurmadım. Denge meselesi olduğunu düşünüyorum.”

Paylaşımları sonrası gelen yorumlara kayıtsız kalmayan Çağla Şıkel, beslenme şekline yönelik eleştirilere şu sözlerle yanıt verdi:

Sağlıklı yaşam ve denge vurgusu yapan Şıkel, paylaşım niyetinin yanlış anlaşıldığını belirterek bu tür tepkilere alışkın olduğunu da dile getirdi.