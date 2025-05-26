Kylie Jenner ünlü modacı Dilara Fındıkoğlu'yla ortak koleksiyon yaptı

Kardashian-Jenner ailesinin en genç üyesi ve milyarder iş kadını Kylie Jenner, bu kez modaseverleri heyecanlandıran bir iş birliğiyle gündemde. Jenner, dünyaca ünlü Türk tasarımcı Dilara Fındıkoğlu ile özel bir koleksiyona imza attı.

“HAYRANI OLDUĞUM BİR MARKA”

Sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Dilara Fındıkoğlu ile çalışmanın bir hayali olduğunu belirten Jenner, şu ifadeleri kullandı:

“Yıllardır giydiğim ve hayranı olduğum bir marka olan Dilara Fındıkoğlu ile çalışmak hayalimdi. Kadınlık ve cazibeyi titizlikle birleştiren bir koleksiyon hazırladık.”





Kylie Jenner, bu koleksiyonun kendi giyim markası Khy çatısı altında sunulacağını duyurdu.

ÜNLÜLERİN GÖZDESİ: DİLARA FINDIKOĞLU

Dilara Fındıkoğlu, tasarımlarıyla sadece Kylie Jenner'ın değil, birçok ünlü ismin radarına girmeyi başardı. Geçtiğimiz haftalarda düzenlenen Met Gala'nın ardından gerçekleşen özel partide Hailey Bieber ve Hunter Schafer, Fındıkoğlu imzalı tasarımlar giymeyi tercih etti.

Bunun yanı sıra Hande Erçel, Margot Robbie, Cardi B, Lady Gaga ve Bella Hadid gibi dünyaca ünlü isimler de özel davetlerde ve gala gecelerinde Türk tasarımcının dikkat çekici parçalarını tercih ediyor.





DİLARA FINDIKOĞLU KİMDİR?

1990 yılında İstanbul’da doğan Dilara Fındıkoğlu, Kayserili bir anne ve babanın kızı. Moda tasarımına olan ilgisi küçük yaşlarda gelişen Fındıkoğlu, lise eğitimini İstanbul’da tamamladıktan sonra İngiltere’ye giderek Londra’daki dünyaca ünlü Central St. Martins Üniversitesi’nde moda eğitimi aldı. 2015 yılında onur derecesiyle mezun olan Fındıkoğlu, 2016 yılında kendi adını taşıyan Londra merkezli moda markasını kurdu.

Fındıkoğlu, gotik detaylar, tarihi referanslar ve kadın gücünü vurgulayan estetik anlayışıyla moda dünyasında adından sıkça söz ettirmeye devam ediyor.