Kendall Jenner, Louvre Müzesi'ni yalınayak gezdi, sanatseverler tepki gösterdi

Yayınlanma: 27.06.2024 - 16:49

Güncelleme: 27.06.2024 - 16:49

Kardashian ailesinin bir üyesi olan manken Kendall Jenner, Louvre Müzesi'nden fotoğraflar paylaştı. Gece saatlerinde kendisi için özel açılan müzenin içinde yalınayak dolaşan Jenner'ın paylaşımı, sosyal medyada gündem oldu.

Jenner'ın paylaşımına "O kadar zenginsin ki Louvre'a gece yarısı girebiliyor ve yalın ayak gezebiliyorsun", "Anladık. Louvre Müzesi'nin gece yarısı çıplak ayakla yürümek için açtırabilecek kadar çok zenginsin. Bütün müzeyi mi kiraladın?" "Müzedeyken ayakkabıların nerede?", "Çok saygısızca!" ve "Müzeyi mi kiraladın? Tam bir ayrıcalık" gibi yorumlar yapıldı.

Müze yetkilileri, MailOnline'a yaptıkları açıklamada Kendall Jenner'ın müze kapandıktan sonra özel bir tura katıldığını duyurdu.