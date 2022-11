Taylor Swift 64 yıllık tarihi rekoru kırdı

Yeni çıkardığı Midnights albümü ile Spotify’de rapçi Drake’i geçerek rekor kıran ABD’li şarkıcı Taylor Swift tarihe geçti. Swift’in yeni albümündeki parçalar, şu anda müzik piyasasının nabzını tutan Billboard Hot 100 listesinin ilk 10 şarkısının tamamını oluşturuyor.

Yalnızca bir haftada listenin ilk 10’una yerleşen Swift, 64 yıllık Billboard Hot 100 tarihine geçti.

Albümün ilk parçası "Anti-Hero" 1 numaraya yerleşirken ilk beşe giren şarkılar arasında "Lavender Haze", "Maroon", "Snow on the Beach" ve "Midnight Rain" oldu.

Bu şarkıları da albümdeki "Bejeweled", "Question...?", "You're On Your Own, Kid", "Karma" ve "Vigilante S--t" parçaları takip etti.

Billboard'a göre Swift bu başarıya ulaşan ilk şarkıcı oldu. 32 yaşındaki sanatçı ayrıca Drake ve Beatles'ı geride bırakarak bir hafta içinde Hot 100 listesinin zirvesine en çok şarkı yerleştiren müzisyen oldu. Böylelikle Swift, Billboard'un 64 yıllık tarihinde bir ilki başarmış oldu.

Şarkıcı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Hot 100 listesinde ilk 10’un hepsi benim mi??? Hem de 10’uncu albümümde??? ŞAŞKINLIK İÇERİSİNDEYİM" yazdı.

