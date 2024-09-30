ID.Buzz ile 70’lerin Hippi ruhu geri döndü

Yayınlanma: 30.09.2024 - 04:00

Güncelleme: 30.09.2024 - 04:00

ID.Buzz model serisine öne çıkan en özel tasarım unsuru ise LED farların arasındaki ön panelle belirginleşen ve gülümseyen bir yüzü andıran ikonik ön kısmı.

Aracın iç mekânında, geri dönüştürülmüş malzemeler kullanılırken araçta gerçek deri parçalara yer verilmemiş.

WLTP standartlarına göre ID.Buzz’ın menzili 460 kilometreye kadar çıkıyor. Maksimum hız ise 160 kilometre ile sınırlandırılmış. Aracın 0’dan 100’e hızlanması ise, Pro modelinde 7.6 saniye, Cargo modelinde ise 10.2 saniye olarak gerçekleşiyor.

ID.Buzz, 1 Ekim’den itibaren satışa sunuluyor. Cargo (2+1) Standart Şasi 286 beygir modeli 1 milyon 950 bin TL ve Pro (4+1) Standart Şasi 286 beygir modeli ise 3 milyon 600 bin TL anahtar teslim fiyatıyla satın alınabilecek.

RAFALE TÜRKİYE PAZARINA GİRDİ

Adını Renault’nun 1934 yılında 445 kilometre hıza ulaşan Caudron-Renault Rafale uçağından alan Renault Rafale, iddialı tarzı ile dikkatleri üzerine çekiyor. İç mekânda istek üzerine kararan Solarbay otomatik kararan cam tavan ve yeni grafiklere sahip OpenR çift ekranlı konsol dikkat çekiyor.

Yeni Renault Rafale, sürüş yardımcılarından (ADAS) pazardaki en sezgisel OpenR Link bilgi-eğlence sistemine kadar CMF-CD platformunun tüm ileri teknoloji özelliklerinden yararlanıyor. Rafale’in 200 beygir E-Tech tam hibrit benzinli motoru, yakıt tüketimi 100 kilometrede 5.0 litre ve CO2 emisyonu kilometrede 107-113 gram olarak kendi sınıfında yeni standartlar belirliyor. 130 beygir güç üreten üç silindirli 1.2 litre turbo beslemeli benzinli motor ve iki elektromotordan oluşuyor. Rafale, 0’dan 100 kilometre hıza 8.9 saniyede ulaşırken 80-120 kilometre ara hızlanmasını 5.6 saniyede tamamlıyor.

Yeni Renault Rafale, lansmana özel 2 milyon 650 bin TL’den başlayan fiyatıyla üst düzey bir sürüş deneyimini kullanıcılarına sunmaya hazırlanıyor.

