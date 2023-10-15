Alman otomotiv devi elektrikli teknesini tanıttı

Yayınlanma: 15.10.2023 - 14:28

Güncelleme: 15.10.2023 - 14:28

Alman otomotiv devi Porsche, SUV modellerindeki elektrikli otomobil teknolojisini spor tekne geliştirmek amacıyla kullanmayı planlıyor. Bu kapsamında Frauscher Tersanesi ile iş birliği yapacak.

Frauscher x Porsche eFantom Air adlı bu proje, İtalya'da ilk test sürüşleri için hazır hale getirildi.

Porsche'dan gelen açıklamalara göre, eFantom, "olağanüstü performans, lüks deneyim, yüksek kalite ve şık, zamansız tasarım" sunuyor.

Yatın üretimi Avusturya'da bulunan Frauscher Tersanesi tarafından gerçekleştirilecek ve Frauscher, aynı zamanda satış sonrası süreçleri ve lojistiği de üstlenecek.

Proje kapsamında, Porsche'nin otomobillerdeki ikonik tasarım öğeleri, bu elektrikli teknenin dış tasarımında da yer almış ve tasarım görevleri Studio F. A. Porsche tarafından üstlenilmiş. Çerçevesiz, renkli akrilik cam ön cam, parlak siyah gösterge panelinin önüne yerleştirilmiş, yan uçlar kanatçık şeklinde tasarlanmış ve yardımcı tutma kolları olarak kullanılmış. Ayrıca gösterge panelinin üst seviyesindeki beş analog gösterge ile Porsche'nin spor otomobillerine özgü olan tasarımdan esinlenilmiş. Aynı zamanda teknenin direksiyonunda da Porsche'nin standart tasarımı tercih edilmiş.

Teknenin temeli, Frauscher 858 Fantom Air adlı günlük gezi teknesine dayanıyor ve bu temel sayesinde elektrikli tekne dokuz yolcu kapasitesine sahip olabiliyor. Bu elektrikli teknenin arkasında yüzme platformu ve bir salon alanı bulunurken, arkada serbest duran dümen ve kokpit bulunmaktadır ve bu alanlar merkezi bir koridor ile birbirine bağlanıyor. Ön tarafta ise iki döşemeli bank bulunur ve koltuklar sert suni deri kaplamalarla donatılmış.

eFantom'un elektrik motoru, kalıcı olarak uyarlanmış ve senkronize edilmiş bir motordur ve 400 kW tepe gücüne sahip. Tekne, Macan'dan uyarlanan bir 100 kWh lityum-iyon batarya ile çalışıyor.

Tamamen şarj edilmiş bir batarya, 27 mil (45 kilometre) bir yolculuk ya da ideal seyir hızı olan saatte 25 mil (41 km) hızda bir saatlik bir yolculuk sağlayabilir. Geminin gövde hızı 62 milden (100 kilometre) fazla menzil sunar. En yüksek hız 85 km/s (46 kn) ve bu hız sadece Sport Plus modunda mümkün. Sürüş profiline bağlı olarak, ortalama kullanımla iki ila üç saatlik bir yolculuk mümkün olabilir.

Bu elektrikli tekne, Porsche'nin 800 volt teknolojisi sayesinde 250 kW kapasiteli DC hızlı şarj kullanılarak şarj edilebiliyor. Batarya, yüzde 10'dan yüzde 80'e kadar ayarlanabilir ve bu işlem 30 dakikanın altında sürüyor. Ancak verilen normal 11kW AC şarj cihazı ile şarj etmek daha uzun sürebilir.

İlk etapta tekne için25 adetlik özel bir üretim planlanıyor. Teknenin fiyatı ise 596.064 dolar (mevcut kur ile 16 milyon 571 bin TL) olarak açıklandı. İlk sipariş verenler tekneye 2024 yılında ulaşabilecek.