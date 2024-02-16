Çılgın kampanya başladı: Şubat ayında elektrikli araç alanlara 1 yıl boyunca şarj bedava!

MG şubat ayı boyunca elektrikli MG4 modelini tercih edenlere 1 yıl boyunca geçerli olacak ücretsiz şarj kampanyasını başlattı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 16.02.2024 - 15:49
Çılgın kampanya başladı: Şubat ayında elektrikli araç alanlara 1 yıl boyunca şarj bedava!
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İngiltere’nin en köklü ve saygın otomobil markalarından MG, 2021 yılı sonunda giriş yaptığı Türkiye pazarında dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor. Geçtiğimiz yılı “Yılın En Hızlı Büyüyen Otomotiv Markası” olarak tamamlayan MG Türkiye, 2024 yılına güçlü başladı. 

Doğan Trend Otomotiv Genel Müdür Yardımcısı Tibet Soysal, “2024 yılında marka olarak satış ve satış sonrası için yatırımlara hız verdik. Bugün itibarıyla 30 yetkili satıcı ve servisle hizmet veriyoruz. 2024 yılı için hedefimiz bu sayıyı 40’a çıkarmak. Bunun için hızla aksiyon alıp yatırımları planlıyoruz” dedi.

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Türkiye’de elektrikli araçlara olan ilginin hızla arttığını söyleyen Tibet Soysal ardından şöyle konuştu: 

“Talepteki bu artışı öngörerek stoklarımızı güçlü tutmaya devam ediyoruz. Bu arada da yayımlanan tebliğ kapsamında müşterilerimize kesintisiz hizmet vermeye devam etmek için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Ayrıca MG4 Electric ve ZS EV modellerimiz için hazırladığımız benzersiz kampanyalarımıza çok yoğun bir ilgi var. Bu kapsamda yeni iş birlikleriyle araçlarımızı daha da cazip hale getiriyoruz. Eşarj ile yaptığımız anlaşma kapsamında MG4 Electric modelimizi şubat ayında satın alan müşterilerimize 1 yıllık şarj hediye ediyoruz. Yani şubatta MG4 satın alanlar 1 yıl boyunca şarj parası ödemeyecek.” 

MG sahipleri ValueGuard ile aracının değerini koruyor!

MG Türkiye, şubat kampanyası kapsamında MG4 Electric satın alan müşterilerine hem takas hem de kredi desteğinden aynı anda faydalanma imkânı sağlıyor. 577 km WLTP şehir içi menzili ile %100 elektrikli sürüş keyfini yaşatan MG4 Electric modeline; 200 bin TL’ye 12 ay vade ve yüzde 0 faizli krediye ek, 70 bin TL’ye varan takas desteği ile sahip olunabiliyor. Bir diğer %100 elektrikli model ZS EV modeli için de 80 bin TL takas desteği veya 250 bin TL’ye 12 ay vadeli yüzde 0,49 faizli kredi desteği sunuluyor. Ayrıca bu modelleri satın alanlara Wallbox hediyesi veya 1 Yıllık Şarj kartı hediye ediliyor. Markanın müşterilere sunduğu en önemli avantaj ise “MG ValueGuard Değer Koruma Programı”. Ayrıca standart 7 yıl-150.000 km’lik araç ve batarya garantisi sunuluyor. 


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