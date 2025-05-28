Çin otomobil pazarındaki fiyat savaşı sektörde endişelere neden oluyor

Çin'in en büyük otomobil üreticilerinin hisseleri, Çinli elektrikli araç devi BYD'nin bir düzineden fazla modelde yeni indirimler sunması ve bir başka otomobil şirketinin yöneticisinin ülkenin derinleşen fiyat savaşından açıkça endişe duymasının ardından pazartesi günü düştü. BYD en ucuz modeli olan batarya ile çalışan Seagull hatchback'in başlangıç fiyatını yaklaşık 10.000 dolardan 7 bin 765 dolara düşürdü.

Bir danışmanlık firması olan Sino Auto Insights'ın genel müdürü Tu Le, BYD'nin fiyat indirimlerinin, diğer gelişmelerle birlikte, daha zayıf oyuncuların fiyatlardaki düşüş sarmalından kaynaklanan derinleşen kayıpları daha fazla sürdüremeyeceğinin potansiyel bir devrilme noktasına işaret ettiğini söyledi.

Le, “Bu durum, bu yılın ilerleyen dönemlerinde bir kan gölüne işaret ediyor, bu Neta ve Polestar gibi zayıf oyuncular üzerinde nihayet baskı oluşturacak ilk domino taşı olabilir” ifadelerini kullandı.

BYD Co Ltd'nin Hong Kong'da işlem gören hisseleri pazartesi günü %8,6 düşüşle kapanırken, Geely Auto %9,5 değer kaybetti. Nio ve Leapmotor gibi diğer şirketler ise %3 ila %8,5 arasında düşüşle kapandı.





ÇİN'DE FAALİYET GÖSTEREN 169 ŞİRKET

Gelişmekte olan elektrikli araç sektörünün etkisiyle son on yılda Çin'in otomobil pazarına çok sayıda yeni şirket girdi. Piyasa, kıyasıya fiyat rekabeti ve çoğu şirketin ağır kayıplar yaşamasıyla kalabalıklaştı.

Araştırma şirketi Jato Dynamics'in verilerine göre, bugün Çin'de faaliyet gösteren 169 otomobil üreticisinin yarısından fazlası %0,1'den daha az pazar payına sahip. Bu kalabalık alan, 20. yüzyılın başlarında sektör konsolide olmadan önce 100'den fazla şirketin Ford gibi büyük oyuncularla rekabet ettiği ABD otomobil sektörünü anımsatıyor.

Le, fiyat savaşının yaklaşık üç yıldır sürdüğünü söyledi. Otomobil üreticileri bir zamanlar belirli durumlarda direksiyon ve frenlemeyi kontrol altına alan sürücü destek sistemleri gibi gelişmiş özellikler için prim alırken, şimdi daha fazlası bunları etiket fiyatının bir parçası olarak sunuyor.

Geçen hafta Çin'in devlet planlamacısı bazı sektörlerde rekabetin çok kızıştığı, hatta bazı şirketlerin arabalarını maliyetinin altında satarak adil rekabeti bozduğu konusunda uyarıda bulundu.

Cuma günü Great Wall Başkanı Wei, uzun süren fiyat savaşının otomotiv tedarik zincirine zarar verdiği uyarısında bulundu. Bazı tedarikçilerin, otomobil şirketlerinin fiyatlarını düşürmeleri yönündeki baskıları nedeniyle iflas etme riski altında olduğunu söyledi.