Citroen e-C3'ün hangi lastiklerle satışa sunulacağı açıklandı: İşte Türkiye'ye geleceği tarih

Yayınlanma: 20.03.2024 - 12:32

Güncelleme: 20.03.2024 - 12:32

Goodyear, Citroen'in yeni elektirikli modeli e-C3'ün orijinal ekipmanı olarak kendi ürünlerinin kullanacağını duyurdu.

Markadan yapılan açıklamaya göre, Goodyear'ın EfficientGrip Performance 2 ürünü, Citroen te-C3 modeli için orijinal ekipman olarak seçildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Goodyear EMEA Tüketici OE Genel Müdürü Hans Vrijsen, ''EfficientGrip Performance 2 ürünümüz, e-C3'ün modern elektrik özelliklerini mükemmel bir şekilde tamamlayan bir yaz lastiği. Bu, elektrikli araçlar ve elektrikli mobilitenin geleceği için yenilikçi çözümler sunma konusundaki kararlılığımızı ortaya koyuyor'' değerlendirmesinde bulundu.

Onaylanan donanım, Goodyear'ın performans, verimlilik ve elektirikli mobilitenin geleceğine olan bağlılığını bir kez daha ortaya koyuyor.

Kalite, deneyim ve konfordan ödün vermeden tasarlanan Yeni Citroen e-C3 ise Avrupa'da üretilen ilk B segment elektrikli otomobil olma özelliğine de sahip.

CITROEN E-C3 TÜRKİYE'DE NE ZAMAN SATIŞA SUNULACAK?

Yeni Citroen modelinin Türkiye'de yılın son çeyreğinde satışa sunulması bekleniyor.