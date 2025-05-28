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Elektrikli TIR'lar için batarya değişim istasyonları kuruluyor

Elektrikli TIR'lar için batarya değişim istasyonları kuruluyor

28.05.2025 14:31:00
Güncellenme:
Savaşkan İskefli
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Elektrikli TIR'lar için batarya değişim istasyonları kuruluyor

CATL, elektrikli ağır ticari araçlar için geliştirdiği yeni batarya değişim sistemini tanıttı. Şirket, yıl sonuna kadar Çin genelinde 300 istasyon kurmayı hedefliyor. Bu adım, lojistikte sıfır emisyonlu taşımacılığı yaygınlaştırma yolunda kritik bir hamle olarak görülüyor.

Çinli pil üreticisi CATL, elektrikli ağır ticari araçlar için geliştirdiği yeni batarya değişim sistemini tanıttı. Bu sistem, CATL'nin Qiji Energy birimi tarafından üretilen 75# kodlu standart batarya paketiyle çalışıyor ve sektördeki en uzun hizmet ömrüne sahip olduğu iddia ediliyor. Bu yeni sistem, özellikle lojistik sektöründe sıfır emisyonlu taşımacılığın yaygınlaşması için önemli bir adım olarak görülüyor.

CATL, bu yeni batarya değişim sistemini destekleyen ilk 300 istasyonu yıl sonuna kadar Çin genelinde faaliyete geçirmeyi planlıyor. Bu istasyonlar, her biri 24 batarya paketiyle donatılmış olacak ve CATL'nin hedefi, 2030 yılı itibarıyla elektrikli araçların enerji ihtiyacının üçte birini batarya değişimi, evde şarj ve kamu şarj istasyonlarıyla karşılamak. Ayrıca, bu istasyonların her biri, enerji depolama ve şarj altyapısı gibi ek işlevlerle donatılacak.

YIL SONUNA KADAR 300 İSTASYON

CATL'nin bu hamlesi, özellikle lojistik sektöründe sıfır emisyonlu taşımacılığın yaygınlaşması için önemli bir adım olarak görülüyor. Şirket, bu yeni batarya değişim sistemini destekleyen ilk 300 istasyonu yıl sonuna kadar Çin genelinde faaliyete geçirmeyi planlıyor. Bu istasyonlar, her biri 24 batarya paketiyle donatılmış olacak ve CATL'nin hedefi, 2030 yılı itibarıyla elektrikli araçların enerji ihtiyacının üçte birini batarya değişimi, evde şarj ve kamu şarj istasyonlarıyla karşılamak. Ayrıca, bu istasyonların her biri, enerji depolama ve şarj altyapısı gibi ek işlevlerle donatılacak.

Bu gelişme, CATL'nin elektrikli araç altyapısı alanındaki liderliğini pekiştirirken, aynı zamanda Çin'in yeşil enerji hedeflerine ulaşma yolunda önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

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