Ford Trucks ile Iveco'nun kabin geliştirme planları ortaya çıktı

Ford Trucks ve Iveco, ağır ticari araçlar için yeni bir kabin geliştirme konusunda potansiyel sinerjileri incelemek üzere bağlayıcı olmayan bir niyet mektubu (MoU) imzaladı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 16.03.2024 - 13:39
Ford Trucks ile Iveco'nun kabin geliştirme planları ortaya çıktı
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Ford Trucks'tan yapılan açıklamaya göre, imza töreninde, Iveco Group CEO'su Gerrit Marx, Iveco Group Kamyon İş Birimi Başkanı Luca Sra, Koç Holding Otomotiv Grubu Başkanı Haydar Yenigün, Ford Otosan lideri Güven Özyurt ve Ford Trucks lideri Emrah Duman bulundu.

İki şirketin yeni ürünlerini ve teknolojilerini geliştirme konusunda, kabin içindeki bileşenleri ve sistemleri kapsayan bağlayıcı olmayan niyet mektubu, işbirliği potansiyelini değerlendirmek üzere ön bir adımı teşkil ediyor.

AB DOĞRUDAN GÖRÜŞ STANDARTLARI

İşbirliği niyeti, Ford Trucks ve Iveco arasında karşılıklı fayda sağlayan bir ortaklık geliştirilerek AB Doğrudan Görüş Standartları'na uygun çözümleri geliştirmeyi ve karbon salımının azaltımı için aerodinamiği iyileştirmeyi amaçlıyor.


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