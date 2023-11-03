Ford'dan hidrojenli motor atağı: Ortağı belli oldu

Yayınlanma: 03.11.2023 - 17:01

Güncelleme: 03.11.2023 - 17:01

Quantron ve Ford Trucks, Quantron'un teknolojisini Ford Trucks araçlarına entegre etmek için bir mutabakat anlaşması imzaladı. Özellikle, Quantron'un E-aks, batarya, yakıt hücresi ve yakıt doldurma sistemi ile enerji yönetimini entegre ederek Ford F-Max tabanlı H2 yakıt hücreli kamyonların pazara sunulmasını hızlandırmak planlanıyor. Ford Trucks ile işbirliğinin ilk aşamasının bir parçası olarak Quantron, Ford'un 2024'ün ilk çeyreğinden itibaren yeni güvenlik düzenlemelerine uygun olarak üretilecek kamyonlarının sorunsuz bir şekilde uyarlanmasını sağlayacak.

Quantron CTO'su Rene Wollmann konu üzerine şöyle konuştu:

"Ortaklarımız, kendi kaynaklarını diğer alanlara odaklarken Yakıt Pili ile çalışan kamyonların gelişimini hızlandırmak istiyorlar. FCEV hafif araç segmentinde 7,5 tona kadar ve FCEV ağır hizmet segmentinde 44 tona kadar kıyaslama yaparken, ödün vermeyen ve benzersiz Quantron Inside teknolojimizi ve bileşenlerimizi sunuyoruz. Yakın teknik işbirliğimiz, yakıt hücreli-elektrikli ticari araçların yaygın bir şekilde pazara sunulmasını daha da hızlandırmaya katkıda bulunacaktır."

TARİH AÇIKLANDI

Birkaç ay önce Ford da bir AB projesi kapsamında ağır bir yakıt hücreli kamyon prototipi geliştirmeyi planladığını duyurmuştu. Bu aracın 2025 yılında hazır olması planlanıyor ve Ballard, kamyon için gerekli yakıt hücrelerini tedarik edecek.