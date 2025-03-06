Skoda Kodiaq RS Türkiye'de satışa sunuldu: 265 beygir güç...

SKODA KODIAQ RS SÜRÜŞ MODLARI

Standart olarak sunulan sürüş modları arasında Eco, Comfort, Normal, Sport, Individual ve Snow seçenekleri bulunuyor. Off-Road modu ile zorlu arazi koşullarında da sürüş imkanı sunuluyor.

Dört tekerlekten çekiş sistemi ve progresif direksiyon teknolojisi, yol tutuşu artırarak virajlarda daha hassas bir sürüş deneyimi sağlıyor.

SKODA KODIAQ RS FİYATI

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Yeni Kodiaq RS, 5 milyon 599 bin 900 lira fiyatla bayilerdeki yerini aldı.