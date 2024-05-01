Peugeot, sanal gerçeklikte 20. yılını kutluyor

Yayınlanma: 01.05.2024 - 14:15

Güncelleme: 01.05.2024 - 14:24

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Peugeot, 2004'te Paris yakınlarında, Velizy'de bulunan ve artık Stellantis'e bağlı tasarım merkezi Otomotiv Tasarım Ağı (ADN) yer alan 500 metrekarelik ileri teknolojili tesiste yeni modellerin geliştirilme sürecinde sanal gerçeklik araçlarını kullanmaya başladı.

Tasarım merkezinin açıldığı 2004 yılında aynı zamanda Peugeot'nun kullandığı temel sanal gerçeklik aracı CAVE 1 sahneye çıktı. CAVE 1, 1280 x 1024 çözünürlüğe sahip 5 projektöre ve 2,90 x 2,32 ölçülerinde beş sabit ekrandan oluşan ve en ileri teknolojileri kullanan bir sanal gerçeklik odasıydı.

CAVE 1, ergonomi ve üretim süreçlerini kullanarak fiziksel modelleri hayata geçirmeden önce tamamlayıcı bir tasarım aracı olarak Peugeot'nun yenilikçi ve teknolojik yönünü yansıttı.

Ayrıca üretim ve tasarım aşamasında ürünlerin farklı ekipler tarafından paylaşılmasını kolaylaştırarak fikirlerin daha kolay uygulanmasına olanak sağladı.

Peugeot, 2015'te CAVE 2 ile sanal gerçeklikte başka bir gelişme daha kaydederek bir sonraki aşamaya geçti. Bu yeni sanal gerçeklik odası, bugün hala ADN'nin merkezinde yer alıyor ve birden fazla Stellantis markasına hizmet ediyor.

Altı adet 4096 x 2160 piksel çözünürlüklü 4K projektör görüntüleri, 4,50 m genişliğinde, 2,37 m yüksekliğinde ve 3,50 m derinliğinde 5 farklı duvarda bulunan ekrana yansıtıyor.

CAVE 2, 30 BİLGİSAYARLI BİR İŞLEM GÜCÜ SAĞLIYOR

CAVE 2, 70 grafik kartını barındıran üst düzey teknolojiye sahip 30 bilgisayarlı bir işlem gücü sağlıyor. Bu işlem gücü, ilk kez süsleme ve renk kombinasyonları gibi daha spesifik dış ve iç tasarım detayları üzerinde çalışmaya olanak sağlıyor.

Peugeot Inception konsept otomobili ve Hypersquare direksiyon kontrolü, 22-25 Mayıs'ta Paris'te gerçekleştirilecek VivaTech Fuar'ında tanıtılacak.

Peugeot Inception konsepti, kedi duruşu tasarımı ve yeni nesil i-Cockpit teknolojisini içeren kabiniyle, Peugeot'nun gelecekteki elektrikli araçlarına yönelik vizyonunu gözler önüne seriyor. Bu kabin, geleneksel direksiyon simidini dijital ve elektrikli kontrollerle değiştirerek sürüş deneyimini ve keyfini yenilikçi bir teknoloji olan Hypersquare direksiyon kontrolünü de barındırıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Peugeot Tasarım Direktörü Matthias Hossan, tasarım süreçlerinin son yıllarda inanılmaz bir dönüşüm sürecinden geçtiğini belirterek, 'Sanal gerçeklik son 20 yılda ekiplerimizin günlük yaşamlarında önemli bir araç haline geldi.' ifadelerini kullandı.

Hossan bu teknolojiyle kısa zamanda çok daha fazla yaratıcı fikir keşfedebildiklerini ve tasarımda kendilerine iyi bir ortak edindiklerini aktardı.

Sanal Gerçeklik Yenilikleri Başkanı Stephane Masfrand de XR Laboratuvarı'nın sanal ve artırılmış gerçeklikte en ileri teknolojiyi sunduğunu kaydetti.

Masfrand, 'Hem donanım hem de yazılım çözümlerini değerlendirdiğimiz araştırma laboratuvarımız, mühendislik verimliliğimizi artırıyor ve yeni ürünler sunmanın yenilikçi yollarına öncülük etmemizi sağlıyor.' açıklamasında bulundu.