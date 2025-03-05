Otomobil almak için büyük fırsat kapıda!

05 Mart 2025 Çarşamba

Politika faizi Mayıs 2023'teki yüzde 8.5'lik seviyesinden Mart 2024'te yüzde 50'ye çıkmasının ardından uzun süre sabit kaldı.

Bu dönemin sonunda Aralık 2024'te 47.5 puana düşen politika faizi 2025'in ilk ayında yüzde 45'e düştü ve şubat ayında ise sabit kaldı.

Yıl sonu beklentiler ise yüzde 30 civarında hatta daha altında olmasını bekleyenler de var.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) enflasyon verilerini 3 Mart tarihinde açıkladı. Şubat ayı enflasyonu 2.27'yken bu değerle birlikte son 12 aylık enflasyon ise yüzde 39.05'e düşmüş oldu.

Bu da politika faizi ile arasında yüzde 5.95'lik bir fark oluştuğu anlamına geliyor. 6 Mart'ta yapılacak Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) toplantısının ardından politika faizi tekrar belirlenecek. Beklentiler 250 baz puanlık düşüş ile faizin yüzde 42.5 olarak açıklanması.

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Yalnızca martta değil yılın geri kalanında da faizin düşürülmesi beklentisi otomotiv piyasasını ise derinden etkileyecek.

Kredilerin daha cazip hale geleceği ilerleyen süreçte araçlar için belirlenen kredi miktarları da tekrar gündeme gelip burada bir artış yaşanması muhtemel.

Değerli Türk Lirası ise yurtdışından ithal edilen ya da ara madde ile yerlilik oranı sınırlı modeller için bir avantaj.

Ancak bu süreç iyi değerlendirilemezse ilerleyen günlerden faizin düşmesi ile kurlarda yukarı yönlü hareketler de söz konusu olabilir.

Düşen faizler yabancı para birimlerine olan talebi mutalaka artıracaktır. Bu da sıfır araçta fiyatların yükselmesini beraberinde getirecektir.

Sıfır ve ikinci el otomobil almak isteyenler için önümüzdeki birkaç ay oldukça değerli.

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Ayrıca kısa süre sonra rekabetçi fiyat avantajı ile Türkiye'de satışa sunulacak modeller ve Çinli otomobil üreticisi Chery'nin ek gümrük vergisinden muaf bir şekilde araç satışına başlaması ile hem mevcut modellerinde düşüş hem de rekabet ettiği diğer markalar içinde buna paralel yeni kampanyalar duyurulması da diğer etkenleri oluşturacak.