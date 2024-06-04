Skoda'nın yeni modeli sipariş rekoru kırdı: İşte herkesi peşinde koşturan modelin fiyatı ve özellikleri...

Volkswagen Grubu'na bağlı Skoda'nın yeni modeli en büyük rakibi yine aynı gruba bağlı Volkswagen'in Passat modelinin yalnızca station wagon sunulması ile talep patlaması yaşıyor. Yeni Superb sedan kasası ile Türkiye'de 1 haftada 5 bin 100 ön sipariş almayı başardı.