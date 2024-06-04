Skoda'nın yeni modeli sipariş rekoru kırdı: İşte herkesi peşinde koşturan modelin fiyatı ve özellikleri...
Skoda'nın yeni Superb modeli 4. nesli ile Türkiye'de satışa sunulmak için gün sayarken model ön sipariş rekoru kırdı. Sadece 1 haftada 5 bin 100 ön sipariş aldı. İşte Skoda Superb'ün teknik özellikleri ve fiyatı...
Volkswagen Grubu'na bağlı Skoda'nın yeni modeli en büyük rakibi yine aynı gruba bağlı Volkswagen'in Passat modelinin yalnızca station wagon sunulması ile talep patlaması yaşıyor. Yeni Superb sedan kasası ile Türkiye'de 1 haftada 5 bin 100 ön sipariş almayı başardı.
Yeni Skoda Superb'ün, 4. nesli haziran ayında Türkiye’de satışa sunuldu.
2024 yılı için Skoda Superb modelinde 12-15 bin adetlik satış hedefliyor. İşte Skoda Superb teknik özellikleri...
SKODA SUPERB 1.5 TSI
Silindir hacmi: 1498 cc
Motor gücü: 150 hp / 250 Nm
Çekiş: 4x2 önden çekişli
0-100 km/sa: 9.2 saniye
Ortalama yakıt tüketimi: 5,3 - 5,6 lt/100 km
SKODA SUPERB 2.0 TDI
Silindir hacmi: 1968 cc
Motor gücü: 193 hp / 400 Nm
Çekiş: 4x4
0-100 km/sa: 7.5 saniye
Ortalama yakıt tüketimi: 5,9 lt/100 km
SKODA SUPERB 2.0 TSI
Silindir hacmi: 1984 cc
Motor gücü: 265 hp / 400 Nm
Çekiş: 4x4
0-100 km/sa: 5.7 saniye
Ortalama yakıt tüketimi: 7,8 lt/100 km
Tüm Skoda Superb modellerinde çift kavramalı otomatik DSG şanzıman yer alıyor.
SKODA SUPERB BOYUTLARI
Uzunluk: 4912 mm
Genişlik: 1849 mm
Yükseklik: 1490 mm
Dingil mesafesi: 2837 mm
Bagaj hacmi: 645 litre
SKODA SUPERB FİYATLARI
Skoda Superb modeli kampanyalı olarak 1 milyon 950 bin TL'den başlıyor.
Skoda Superb fiyatları şu şekilde:
Elite 1.5 TSI mHEV 150 PS DSG
2.049.900 TL - Kampanyalı 1.950.000 TL
Premium 1.5 TSI mHEV 150 PS DSG
2.299.900 TL - Kampanyalı 2.150.000
Prestige 1.5 TSI mHEV 150 PS DSG
2.649.900 TL - Kampanyalı 2.450.000 TL
L&K Crystal 1.5 TSI mHEV 150 PS DSG
2.949.900 TL - Kampanyalı 2.750.000 TL
L&K Crystal 2.0 TDI 193 PS DSG 4x4
4.499.900 TL - Kampanyalı 4.250.000 TL
L&K Crystal 2.0 TSI 265 PS DSG 4x4
4.559.900 TL - Kampanyalı 4.310.000 TL
Combi Prestige 1.5 TSI mHEV 150 PS DSG
2.749.900 TL - Kampanyalı 2.550.000 TL
Combi L&K Crystal 1.5 TSI mHEV 150 PS DSG
3.049.900 TL - Kampanyalı 2.850.000 TL
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