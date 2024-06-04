Skoda'nın yeni modeli sipariş rekoru kırdı: İşte herkesi peşinde koşturan modelin fiyatı ve özellikleri...

Skoda'nın yeni Superb modeli 4. nesli ile Türkiye'de satışa sunulmak için gün sayarken model ön sipariş rekoru kırdı. Sadece 1 haftada 5 bin 100 ön sipariş aldı. İşte Skoda Superb'ün teknik özellikleri ve fiyatı...

Savaşkan İskefli
04 Haziran 2024 Salı, 12:29
Skoda'nın yeni modeli sipariş rekoru kırdı: İşte herkesi peşinde koşturan modelin fiyatı ve özellikleri...

Volkswagen Grubu'na bağlı Skoda'nın yeni modeli en büyük rakibi yine aynı gruba bağlı Volkswagen'in Passat modelinin yalnızca station wagon sunulması ile talep patlaması yaşıyor. Yeni Superb sedan kasası ile Türkiye'de 1 haftada 5 bin 100 ön sipariş almayı başardı.

Skoda'nın yeni modeli sipariş rekoru kırdı: İşte herkesi peşinde koşturan modelin fiyatı ve özellikleri...

Yeni Skoda Superb'ün, 4. nesli haziran ayında Türkiye’de satışa sunuldu.

Skoda'nın yeni modeli sipariş rekoru kırdı: İşte herkesi peşinde koşturan modelin fiyatı ve özellikleri...

2024 yılı için Skoda Superb modelinde 12-15 bin adetlik satış hedefliyor. İşte Skoda Superb teknik özellikleri...

 

Skoda'nın yeni modeli sipariş rekoru kırdı: İşte herkesi peşinde koşturan modelin fiyatı ve özellikleri...

SKODA SUPERB 1.5 TSI

Silindir hacmi: 1498 cc

Motor gücü: 150 hp / 250 Nm

Çekiş: 4x2 önden çekişli

0-100 km/sa: 9.2 saniye

Ortalama yakıt tüketimi: 5,3 - 5,6 lt/100 km

Skoda'nın yeni modeli sipariş rekoru kırdı: İşte herkesi peşinde koşturan modelin fiyatı ve özellikleri...

SKODA SUPERB 2.0 TDI

Silindir hacmi: 1968 cc

Motor gücü: 193 hp / 400 Nm

Çekiş: 4x4 

0-100 km/sa: 7.5 saniye

Ortalama yakıt tüketimi: 5,9 lt/100 km

Skoda'nın yeni modeli sipariş rekoru kırdı: İşte herkesi peşinde koşturan modelin fiyatı ve özellikleri...

SKODA SUPERB 2.0 TSI

Silindir hacmi: 1984 cc

Motor gücü: 265 hp / 400 Nm

Çekiş: 4x4 

0-100 km/sa: 5.7 saniye

Ortalama yakıt tüketimi: 7,8 lt/100 km

Skoda'nın yeni modeli sipariş rekoru kırdı: İşte herkesi peşinde koşturan modelin fiyatı ve özellikleri...

Tüm Skoda Superb modellerinde çift kavramalı otomatik DSG şanzıman yer alıyor.

Skoda'nın yeni modeli sipariş rekoru kırdı: İşte herkesi peşinde koşturan modelin fiyatı ve özellikleri...

SKODA SUPERB BOYUTLARI

Uzunluk: 4912 mm

Genişlik: 1849 mm

Yükseklik: 1490 mm

Dingil mesafesi: 2837 mm

Bagaj hacmi: 645 litre

Skoda'nın yeni modeli sipariş rekoru kırdı: İşte herkesi peşinde koşturan modelin fiyatı ve özellikleri...

SKODA SUPERB FİYATLARI

Skoda Superb modeli kampanyalı olarak 1 milyon 950 bin TL'den başlıyor. 

Skoda Superb fiyatları şu şekilde:

Skoda'nın yeni modeli sipariş rekoru kırdı: İşte herkesi peşinde koşturan modelin fiyatı ve özellikleri...

Elite 1.5 TSI mHEV 150 PS DSG

2.049.900 TL - Kampanyalı 1.950.000 TL

Skoda'nın yeni modeli sipariş rekoru kırdı: İşte herkesi peşinde koşturan modelin fiyatı ve özellikleri...

Premium 1.5 TSI mHEV 150 PS DSG

2.299.900 TL - Kampanyalı 2.150.000

Skoda'nın yeni modeli sipariş rekoru kırdı: İşte herkesi peşinde koşturan modelin fiyatı ve özellikleri...

Prestige 1.5 TSI mHEV 150 PS DSG

2.649.900 TL - Kampanyalı 2.450.000 TL

Skoda'nın yeni modeli sipariş rekoru kırdı: İşte herkesi peşinde koşturan modelin fiyatı ve özellikleri...

L&K Crystal 1.5 TSI mHEV 150 PS DSG

2.949.900 TL - Kampanyalı 2.750.000 TL

Skoda'nın yeni modeli sipariş rekoru kırdı: İşte herkesi peşinde koşturan modelin fiyatı ve özellikleri...

L&K Crystal 2.0 TDI 193 PS DSG 4x4

4.499.900 TL - Kampanyalı 4.250.000 TL

Skoda'nın yeni modeli sipariş rekoru kırdı: İşte herkesi peşinde koşturan modelin fiyatı ve özellikleri...

L&K Crystal 2.0 TSI 265 PS DSG 4x4

4.559.900 TL - Kampanyalı 4.310.000 TL

Skoda'nın yeni modeli sipariş rekoru kırdı: İşte herkesi peşinde koşturan modelin fiyatı ve özellikleri...

Combi Prestige 1.5 TSI mHEV 150 PS DSG

2.749.900 TL - Kampanyalı 2.550.000 TL

Skoda'nın yeni modeli sipariş rekoru kırdı: İşte herkesi peşinde koşturan modelin fiyatı ve özellikleri...

Combi L&K Crystal 1.5 TSI mHEV 150 PS DSG

3.049.900 TL - Kampanyalı 2.850.000 TL

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