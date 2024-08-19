Volvo vergiler nedeni ile satışları durduruyor: O modelleri artık gelmeyecek! Dizel satışların son tarih...
Volvo Çin'de üretilen modellerin satışa son verileceğini paylaştı. Volvo Car Türkiye Genel Müdürü Alican Emiroğlu ise dizel satışlarının biteceği ve gelecek yeni modelleri paylaştı.
Volvo Çin'den ithal ettiği modellerini yüksek vergiler nedeni ile artık getirmeyeceğini duyurdu. Yeni çıkacak modeller ve dizel satışların son bulacağı tarih de açıklandı.
SEDAN SATIŞI DURDURULUYOR
Volvo Car Türkiye'nin yeni Genel Müdürü Alican Emiroğlu, "Son gümrük vergileri nedeniyle sedan modellerimizin satışına son vereceğiz. Çin'de üretilen bu modellerin satışlarını yeni yıldan itibaren durduracağız. Elektrikli sedan modeller gelene kadar Türkiye'de sedan bir otomobil satmayı planlamıyoruz" ifadelerini kullandı.
2024 HEDEFİ
Yıl sonu pazar beklentisinin 850 bin olduğunu açıklayan Emiroğlu ''Son 5 ayda satışların yavaşlayacağını düşünüyoruz. Marka olarak 2024'ü, 2023'ün üzerinde kapatmayı planlıyoruz" dedi.
VOLVO PAZAR PAYI
Volvo Car Türkiye’nin 2023 yılında tüm zamanların rekorunu kırarak 11 bin 646 adetlik satış rakamına ulaştığını paylaşan Alican Emiroğlu, ''Binek otomobil pazarında geçen yılki yüzde 1.2 pazar payını artırarak, 2024'ün ilk 7 ayında ulaştığımız yüzde 1.42 ile rekor bir pazar payına ulaştık" dedi.
Volvo V60 modeli üzerinde bir çalıştıklarını paylaşan Alican Emiroğlu satışa son verilecek modelleri de paylaşarak şöyle konuştu:
"Bu otomobili Türkiye'ye getirmek istiyoruz, çünkü Türkiye'de artık station wagon karoser konusunda bir potansiyel oluşmaya başladı. Fakat Cross Country modellerimizi satışını sona erdireceğiz ve yeni yıl ile birlikte bu modellerin satışı olmayacak. Elimizdeki son dizel motorlu araçları da bu ay teslim edip bitireceğiz."
VOLVO EX30 MÜJDESİ
Volvo'nun her yıl yeni bir elektrikli otomobil tanıtacağını da aktaran Emiroğlu elektrikli Volvo EX30 modeli için de açıklamalarda bulundu. Çin'de üretildiği ve Çin'den ithal edilen araçlar özelinde çıkan yasalar neticesinde Türkiye'ye gelme aşamasındayken iptal edilen model için şu sözleri kullandı:
"EX30 modelimiz, 2025 ortasında Belçika'da üretilecek. Bu otomobilin önümüzdeki yıl Türkiye'ye getireceğiz. EX30'da agresif bir planlama yapıyoruz, fiyat olarak hem premium hem de premium olmayan modelleri hedefleyeceğiz."
HİBRİT MODELLER VE VERGİLER
Plug-in hibritler için getirilen ve BYD odaklı alındığı düşünülen yeni kararı da yorumlayan Volvo Car Türkiye Genel Müdürü Emiroğlu bu konuda ise şöyle konuştu:
"Plug-in hibrit özelinde yapılan ÖTV düzenlemesinin bu pazarı büyüteceğini düşünüyoruz. Bu teknoloji, tam elektrikliye geçişte ara çözüm. Toplam satışlarımızın yüzde 11’i plug-in hibrit, bu teknolojiye sahip araçların satışlarını artırmak istiyoruz."
YÜZDE 80'DEN 30'A DÜŞTÜ!
Temmuz ayında yapılan düzenleme ile, şarj edilebilir (plug-in) hibrit otomobillerin ÖTV oranları bazı modellerde yüzde 80'den 30'a kadar düşmüştü.
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