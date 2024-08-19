Volvo vergiler nedeni ile satışları durduruyor: O modelleri artık gelmeyecek! Dizel satışların son tarih...

"Bu otomobili Türkiye'ye getirmek istiyoruz, çünkü Türkiye'de artık station wagon karoser konusunda bir potansiyel oluşmaya başladı. Fakat Cross Country modellerimizi satışını sona erdireceğiz ve yeni yıl ile birlikte bu modellerin satışı olmayacak. Elimizdeki son dizel motorlu araçları da bu ay teslim edip bitireceğiz."