Hyundai, Mickey Mouse'tan ilham aldı: Ioniq 5 masaldan üretime geçti!

Yayınlanma: 18.10.2023 - 17:09

Güncelleme: 18.10.2023 - 17:09

Hyundai Ioniq 5 Disney100 Platinum konspeti bu yılın başlarında New York Auto Show'da tanıtılmasının ardından bu kez de üretime geçildiği açıklandı.

"Dancing with the Stars" yayını sırasında görücüye çıkacak olan özel versiyon, Mickey Mouse'u anımsatacak şekilde tasarlanmış jantlara sahip Gravity Gold Mat bir dış görünüme sahip. Model ayrıca "Disney100 Platinum" amblemine sahip.

Bilgi-eğlence sistemi, ikonik Disney müziğini Disney100 logosu ve "peri tozu" ile birleştiren özel bir başlangıç ekranına sahip.

Özel sürümde ayrıca Mickey Mouse'tan ilham alan döşeme, paspaslar ve ön koltuklarda ve orta konsolda kabartmalı Disney100 logoları bulunuyor.

Üretim 1.000 adetle sınırlı olacak ve Ioniq 5 Disney100 Platinum Edition 2024'ün ilk aylarında satışa sunulacak. Otomobil alışılmışın dışında ancak Hyundai, bir asırdır her yaştan insanı eğlendiren ve unutulmaz karakterlerin hayata geçirildiği Disney100'ün özel Kuzey Amerika otomotiv sponsoru.