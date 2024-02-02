Iveco elektrikli hafif ticari model için start verdi: Hyundai desteğiyle geliyor...

Yayınlanma: 02.02.2024 - 11:42

Güncelleme: 02.02.2024 - 11:42

Hyundai'den yapılan açıklamaya göre, Avrupa için üretilecek araçta Iveco logoları yer alacak, aynı zamanda tamamen elektrikli bir hafif ticari araç olacak.

Üretilecek yeni aracın Iveco Grubu’nun elektrikli hafif ticari araç serisine katılmasıyla ikonik Iveco Daily ürün grubundaki hafif ticari araç portföyü de zenginleşecek.

Hyundai ve Iveco, ortaklıklarını Mart 2022'de başlatmış, o zamandan bu yana eDaily FCEV'nin ortak geliştirilmesi ve E-Way FCEV şehir otobüsünün piyasaya sürülmesi için beraber çalışmalar gerçekleştirmişti.

Yeni anlaşma, sadece daha fazla çevre dostu araç üretmek anlamına gelmiyor. Aynı zamanda her iki şirketin karbon nötr mobilite ve elektrifikasyona geçişi hızlandırma konusundaki ortak kararlılığının altını da çiziyor.

Iveco logolu üretilecek elektrikli hafif ticari araç, Hyundai'nin yeni global, tamamen elektrikli hafif ticari araç (eLCV) platformunu kullanan ilk ihracat modeli olacak.

Platform, brüt ağırlığı 2,5 tondan 3,5 tona kadar olan ticari araçlar için özel olarak tasarlandı. Yenilikçi ve gelişmiş araç konforu için Hyundai'nin yeni nesil BEV'lerde kullandığı en son teknolojiyi LCV araçlarda da kullanmak mümkün olurken aynı zamanda kargo yükleme ve taşıma için de gelişmiş kullanılabilirlik sağlayan alçak tabanlı tasarımdan da faydalanılacak.