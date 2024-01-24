Jeep Renegade 10. yılını kutluyor: Faizsiz kredi kampanyası düzenleniyor...

Yayınlanma: 24.01.2024 - 13:56

Güncelleme: 24.01.2024 - 13:56

Dünya genelinde 2 milyona yakın kullanıcı tarafından tercih edilen otomobil markası Jeep'in Renegade modeli, 10. yılını kutluyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Jeep'in başarı hikâyesine ortak olan küçük SUV segmentindeki ilk modeli Renegade, sınıfının en iyi off-road araçları arasında gösterilmesinin yanı sıra özgün tasarımıyla da beğeni topluyor.

Türkiye'de Jeep'in yükselen grafiğinin öncülerinden olan, 'e-hybrid' motor seçeneğiyle hibrit deneyimi sunan Renegade, 2023'te Türkiye'de 1500 adet satıldı ve bu rakam, markanın toplam satışlarının yüzde 41'ini oluşturdu.

Renegade, satışa sunulduğu günden bu yana dünya çapında 2 milyona yakın kullanıcı tarafından tercih edildi.

Renegade, 17 bin 200 adetle Türkiye'de de önemli bir satış performansı ortaya koydu. Modelin satışları, 2022'ye oranla geçen yıl yüzde 15 arttı.

Dünya genelinde 100'den fazla pazarda satılan Renegade, İtalya'daki Melfi fabrikasında üretilen 'ilk' Jeep modeli unvanını da aldı.

SIFIR FAİZLİ KREDİ KAMPANYASI

Renegade e-Hybrid, 130 HP güç ve 240 Nm tork üreten 1.5 litrelik 4 silindirli turbo benzinli motorunu, 48-Volt bataryaya sahip 15 kilovatlık elektrik motoruyla birleştiriyor. Renegade’in hibrit motoru, 7 ileri otomatik çift kavramalı otomatik vitesle eşleştiriliyor.

Jeep, Renegade e-Hybrid modelinde ocak ayında geçerli satış kampanyasında, kredi kullanmayı tercih eden müşteriler için 200 bin liraya 12 ay vadeli yüzde 0 faizli kredi kampanyası sunuyor.

Renegade e-Hybrid'in Longitude donanım seviyesinde, 16 inçlik alüminyum alaşımlı jantlarla 215/65R16 lastikler, zorlu arazi koşullarına karşı göğüs geriyor. Bu donanım seviyesinde, elektrik kontrollü siyah yan aynalar, elektrikli ön ve arka camlar, siyah dikişli kumaş koltuklar, elektrikli park freni 'w/Autohold', manuel koltuk ayarı (sürücü 6 yöne, yolcu 4 yöne), ön kol dayama ve entegre eşya gözü bulunuyor.

Limited donanım seviyesinde 17 inçlik alüminyum jantlarla tercih edilebilen Renegade e-Hybrid'de, Longitude donanıma ek olarak ön çarpışma uyarı ve önleme (FCW), geri görüş kamerası, kör nokta uyarı sistemi, anahtarsız giriş ve çalıştırma, paralel ve dikey park yardım sistemi ile adaptif seyir kontrolü (ACC) yer alıyor.

Limited donanım seviyesinde tercih edilebilen 'Style Pack' versiyonunda ise navigasyon, karartılmış arka camlar, led ön ve arka farlar, 8,4 inç bilgi-eğlence sistemi ve sunroof, standart olarak sunuluyor.