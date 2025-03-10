Mobil Oil Türk'ten 2025 için büyük hedefler

Yayınlanma: 10.03.2025 - 04:00

Güncelleme: 10.03.2025 - 04:00

Mobil Oil Türk Genel Müdürü Münci Bilgiç, Türkiye ve Orta Asya’da güçlü büyüme sergilediklerini, ihracatlarını yüzde 30’un üzerinde artırarak 22 ülkeye ulaştıklarını belirtti.

Türkiye’de bulunan üretim tesisine yapılan yatırımlar sayesinde şirketin üretim kapasitesini ve ihracat payını artırdığını vurgulayan Bilgiç, “2025 yılında ihracat ve üretimimizi yüzde 5 büyütmeyi hedefliyoruz” dedi.

Mobil Oil Türk, 2025’te Türkiye’deki 120. yılını kutlayacak. Şirket, bu özel yıl için yatırım planlarını hızlandırarak daha fazla ürünü Türkiye’de üretmeyi ve dolum hatlarını daha esnek hale getirmeyi planlıyor. Aynı zamanda, enerji tasarrufu sağlayan sürdürülebilirlik projelerine de odaklanacak.

MOBİL 1 CENTER GENİŞLİYOR

Tüketicilere doğrudan hizmet veren Mobil 1 Center noktalarının sayısını artırmayı hedeflediklerini belirten Bilgiç, 2025’te yeni ve modern bir tasarımla daha fazla ilde hizmet vermeye başlayacaklarını açıkladı. Şu an 74 olan servis noktası sayısının 100’ü geçmesi hedefleniyor.

DELVAC’IN 100. YILI

2024’te Mobil 1’in 50. yılını kutlayan şirket, 2025’i de ticari araçların efsanevi markası Delvac’ın 100. yılına özel pazarlama ve promosyon faaliyetleriyle geçirecek. Hafif ticari araçlar, ağır vasıtalar, madencilik ve inşaat sektörlerinde büyüme hedefleniyor.

Ekonomideki toparlanma beklentileriyle birlikte 2025’in sektör açısından daha olumlu geçeceğini belirten Bilgiç, Türkiye’nin büyüyen pazar olarak Exxon Mobil’in stratejik planlarında önemli bir yer tutmaya devam edeceğini vurguladı.