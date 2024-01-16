Otomobil tarihinde bir ilk: Mekanik bağlantıların yerini kablolar alıyor!

Yayınlanma: 16.01.2024 - 11:51

Güncelleme: 16.01.2024 - 11:51

Dünyanın ilk tam elektrikli aracı satışa sunulurken, ABD çığır açan teknolojiyi onayladı.

ABD'de satışa sunulan yeni bir elektrikli kamyonun sürücüleri, daha önce hiç olmadığı kadar telden sürüş teknolojisine güveniyor. REE P7-C'nin, sürücü ile kontrol sistemleri arasında hiçbir geleneksel mekanik bağlantı olmadan çalışan, dünyada ticari olarak satılan ilk araç olduğuna inanılıyor.

İlk araçların müşterilere teslimatının halihazırda devam ettiğini söyleyen üretici REE, tamamen sertifikalı bir telden yönlendirme, telden fren ve telden sürüş aracı sunan ilk şirket olduğunu iddia ediyor. P7, frenleme, direksiyon, süspansiyon ve güç aktarma organları için tüm kritik araç bileşenlerini şasi ve yol tekerlekleri arasında kompakt bir modülde toplayan şirketin REEcorner teknolojisini kullanıyor.

Şirket, her köşede bir tane olmak üzere dört modül kullanarak, araç tasarımcılarının modüler bir platform üzerinde birden fazla şekil ve boyutta elektrikli araç üretmelerine olanak tanıyan bir yaklaşımla mekanik bağlantılara olan ihtiyacı ortadan kaldırdığını söylüyor.

Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Dört özdeş REEcorner kullanmak, REE'nin yolcular, kargo ve bataryalar için daha fazla alana sahip sektörün en düz EV platformlarını üretmesini sağlıyor. REE platformları geleceğe hazır, otonom özellikli, düşük bir TCO sunuyor ve elektrifikasyon isteyen filolar için pazara sunma süresini önemli ölçüde azaltıyor.''

GÜVENLİK ONAYI ALDI

Otomobil ve ticari araç tasarımcıları için güvenli ve sertifikalı everything-by-wire ('x-by-wire' olarak bilinir) teknolojisinin etkileri çok derin ve İsrailli şirket ABD'de ilk ticari hamlelerini yaparken, İngiltere'den gelen bilgi birikimi şirketin teknolojik başarısı için kritik öneme sahip. Şirket, ürünlerinin tasarım, doğrulama, test ve homologasyonu için Warwickshire'daki Mira Teknoloji Parkı'nda bulunan Birleşik Krallık Mühendislik Mükemmeliyet Merkezi'ne güveniyor.

Şirketin CEO'su ve kurucu ortağı Daniel Barel, şirketin teknolojisinin oyunun kurallarını değiştireceğine inandığını ifade ederken şöyle konuştu:

"Otomotiv endüstrisinin ilk tamamen x-by-wire aracının sertifikasyonunu tamamladıkları için REE'deki ekiple inanılmaz gurur duyuyorum. Müşterilerimiz araçlarımızın teslimata hazır hale gelmesini sabırsızlıkla bekliyordu ve şimdi ilk demo kamyonlarımız müşteri değerlendirmeleri için bayilere doğru yola çıktı."