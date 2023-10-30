Renault, sekiz yeni modelinden birini Türkiye’de üreteceğini açıkladı

Yayınlanma: 30.10.2023 - 03:00

Güncelleme: 30.10.2023 - 03:16

Renault, Renaulution adını verdiği plan kapsamında “Uluslararası 2027 Stratejisi”ni tanıttı. 2027 yılına kadar Avrupa dışındaki pazarlarda satılan araçlarda birim başına net geliri 2019’a kıyasla iki katına çıkarmayı hedefleyen Renault, bunu başarmak için yeni modüler platform stratejisini uygulayacak.

Renault Group’un yeni platformu, Latin Amerika, Türkiye, Fas ve Hindistan olmak üzere dört merkezde üretilecek. Yeni platform, dört ile beş metre arasında araç uzunluğu, 2.6 ila 3 metre arasında dört farklı aks mesafesiyle farklı sınıflarda araç üretimine olanak sağlıyor. Önden çekişli ve dört tekerlekten çekişli modeller için içten yanmalı motor, ethanol yakıt (E85) kullanan içten yanmalı motor, LPG, gelişmiş hafif hibrit (48V) ve tam hibrit güç ünitelerine uygun olan platformda yükselecek modellerden en az biri Türkiye’de üretilecek.

OYAK Renault, Türkiye’de halen Clio modelinin hibrit de dahil olmak üzere içten yanmalı motorlu versiyonlarını ve aynı aracın Mitsubishi markalı versiyonlarını üretiyor.

Avrupa dışındaki pazarlarda büyümeyi hedefleyen, satışlarının yüzde 43’ünü Avrupa dışında gerçekleştiren Renault’nun en büyük ikinci pazarı Brezilya. Türkiye ise Renault’nun dördüncü büyük pazarı konumunda. Marka, Avrupa pazarında yaptığı gibi beş yeni C ve D segmenti ürünle Avrupa dışındaki pazarlarda model çeşitliliğini de geliştirecek. Yeni sekiz modelin ilki olan ve Brezilya’da düzenlenen toplantıda açıklanan B segmentindeki Kardian, 2024’te Latin Amerika ülkelerinde ve Fas’ta satışa sunulacak.

Markanın yeni stratejisine ilişkin değerlendirmede bulunan Renault Markası CEO’su Fabrice Cambolive, “Ürün yenileme stratejimiz Avrupa’da meyvelerini verirken markayı daha global ve daha kârlı hale getireceğiz. Renault, bölgeler arasında paylaşılan daha az sayıda üretim platformuna dayanan ve böylece sinerjimizi artıran sekiz yeni araç lansmanıyla şu andan itibaren 2027’ye kadar tüm uluslararası pazarlarda da atağa kalktı” dedi.

MARKAMIZIN DNA’SINDA KONFOR VAR

Renault Markası Ürün Performansı Başkan Yardımcısı Bruno Vanel ise “Bu yeni Renault Group modüler platformunun mimarisi son derece esnek ve rekabetçi bir yapıda. Böylece dünyanın dört bir yanındaki müşterilerimize yüksek değer, verimlilik ve ilgili teknolojilere sahip araçlar sunmamızı sağlayacak. Aynı zamanda rakiplerimizden farklılaşmamız ve geniş bir araç yelpazesiyle dünya çapında bir atağa kalkacağız. Bu araçlar, yeni Renault marka kimliğine sahip olacak ve müşterilerin daha az enerji tüketmesine olanak tanırken herkesin ihtiyaçlarına uygun güç aktarım teknolojileri, üstün sürüş zevki, konfor ve markamızın DNA’sında yer alan araç içi yaşam özellikleri sunacak” diye konuştu.

Güney Kore’de ise D ve E segmenti modeller için farklı bir platform kullanılacak. CMA adı verilen (Kompakt Modüler Mimari) platform, Renault Group ve Geely Holding Grubu’nun 2022’de imzaladığı bir ortaklığın ürünü. Platform, iki ve dört tekerlekten çekişli D ve E segmenti modeller için kullanılacak ve hibrit güç aktarma organlarına uygun. Bu araçlar Seul’deki mühendislik merkezi tarafından tasarlanacak ve Busan’daki fabrikada üretilecek. Bu platformda geliştirilen ilk Renault Korea Motors aracı, 2024 yılının ilk dönemi sonunda tanıtılacak.

Gelecek modellerde Renault kimliğine ilişkin bir konsept çalışma da tanıtıldı. Niagara adı verilen konsept araçta, önde 48V hafif hibrit güç ünitesi, arkadaysa elektrikli motoruyla sürüşün bir kısmını tamamen elektrikli gerçekleştirebilen bir arazi aracı.