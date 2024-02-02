Suzuki'den şubat kampanyası: 2023 modellere özel indirim ve faizsiz kredi desteği...

Suzuki’nin sınırlı sayıda 2023 model otomobillerinin şubat ayına özel fiyatlarla satışa sunulduğu açıklandı. Ayrıca faizsiz kredi ve takas desteği ayrıntıları da paylaşıldı...

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 02.02.2024 - 18:20
Suzuki'den şubat kampanyası: 2023 modellere özel indirim ve faizsiz kredi desteği...
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Sağlam ve dayanıklı modelleriyle öne çıkan, Suzuki; Swift Hibrit, S-Cross Hibrit, Vitara Hibrit ve Jimny modellerinde sunduğu kredi ve takas desteği avantajları ile tüketicilerle buluşuyor. 

İDDİALI FİYATLAR

Marka, şubat ayına özel avantajlı satış koşullarının yanı sıra tüm modellerinde iddialı fiyatlarla müşterilerini bekliyor. Suzuki, Hibrit B hatchback segmentinin en çok tercih edilen modelli Swift Hibrit’i satın almak isteyenlere 200 bin TL için 12 ay vade ve yüzde 0 faizli kredi imkânı ile birlikte kullanılabilen 50 bin TL’lik takas desteği fırsatı sunuyor. 

Geçen sene boyunca 4x4 B SUV segmentinde liderliğini koruyan Suzuki S-Cross Hibrit modelinde ise kullanıcılar 200 bin TL için 12 ay vade ve yüzde 0,99 faizli kredi veya 70 bin TL’lik takas desteğinden faydalanabiliyor. 

Suzuki Vitara Hibrit’te 200 bin TL için 12 ay vadeli yüzde 0 faizli kredi veya 70 bin TL’lik takas desteği imkânları sunuluyor. 

Arazi kabiliyeti ile öne çıkan Jimny modeline 200 bin TL için 12 ay vadeli yüzde 0,99 faizli kredi veya 50 bin TL takas desteği imkânı ile sahip olunabiliyor. 

Ayrıca şubat ayı boyunca Suzuki’nin sınırlı sayıdaki 2023 modellerinde çok özel fiyatlar sunulduğu da açıklandı.


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