Teknolojik, kıvrak ve renkli

Yayınlanma: 21.10.2024 - 04:00

Güncelleme: 21.10.2024 - 04:00

Yeni nesil Swift, Suzuki’nin Akıllı Hibrit Teknolojisi (SHVS) ile donatılarak segmentinde en rekabetçi tüketim değerlerini sunuyor. Yeni Swift, 1.2 litrelik 3 silindirli benzinli motoru ve Suzuki Akıllı Hibrit Teknolojisi ile düşük yakıt tüketimi ve yüksek performans sunarken aynı zamanda 100 kilometrede yalnızca 4.7 litre karma yakıt tüketim değeriyle öne çıkıyor.

Bu, Yeni Swift’i kendi segmentinde en verimli ve çevreci araçlardan biri yaparken her sürüşü hem keyifli hem de ekonomik hale getiriyor.

Yeni Swift’in parlak siyah renkteki geniş ön ızgarası, L tasarımlı LED aydınlatmaları ve çift renk seçenekleri, bu modeli çok daha enerjik kılıyor.

16 inç alaşım jantlar ve sportif arka tasarımıyla adeta göz kamaştıran Yeni Swift, sadece yeni görünümüyle değil, aynı zamanda teknolojisiyle de sürüş keyfini arttıracak.